علي الراشدي: "خيرية الشارقة" دليل الجمهور لأعمال الخير

الشارقة 24 -عبد الحميد أبو نصر:

توجه علي الراشدي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي الخامس الذي نظمته جمعية الشارقة الخيرية للعرسان بالنصح والمباركة وحثهم على العمل الجاد والإخلاص لرد الجميل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال الراشدي، "احتفلنا اليوم بزفاف 61 عريساً وإدخال البهجة بإذن الله على 61 أسرة، بحضور مميز من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وعدد كبير من الشيوخ وكبار الشخصيات".

مختتماً حديثه بتقديم الشكر إلى كافة الداعمين للجمعية ورعاتها في جميع حملاتها ومشاريعها ولا سيما الزواج الجماعي.