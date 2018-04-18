عبد الله الدخان: 461 عريساً خلال 5 سنوات زوجتهم "الشارقة الخيرية"

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أقامت جمعية الشارقة الخيرية، حفل العرس الجماعي الخامس، بمشاركة 61 عريساً من الشباب المقبلين على الزواج بقاعة الجواهر للمناسبات بالشارقة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" قال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية: "إن الجمعية قامت بتزويج 461 عريساً خلال 5 سنوات الماضية في إمارة الشارقة، أما خارج الدولة فقد زوجت الجمعية 1000 عريس في مختلف الدول كالهند والسودان وبنجلاديش وكينيا وغيرها والتي تنظم على مدار العام بالتنسيق مع المكاتب الخارجية التابعة للجمعية".

وأضاف الدخان: "هذه المبادرات تدخل البهجة والسعادة على الأسر المسلمة الفقيرة داخل وخارج الدولة"، مؤكداً على أن هذا الهدف الأساسي والدائم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتكوين الأسر السعيدة لبناء مجتمع سعيد وقوي، متمنياً التوفيق للعرسان وحياة سعيدة ومديدة.