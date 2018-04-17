انطلاق مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت، الثلاثاء، فعاليات مؤتمر 5% ضمن نطاق التردد الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة ممثل صاحب السمو راعي المؤتمر، والأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، والأبناء الصم وضعاف السمع، وأولياء أمورهم والأكاديميين والمحاضرين .

وأعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي عن تمنياته للمؤتمرِ بتحقيقَ أهدافِهِ وأن يسهم في تعزيزِ حقوقِ الأشخاصِ الصم وضعافِ السمعِ وتعزيزَ مشاركتِهِم ودمجِهِم في شتى مناحي الحياة.

وقالت منى عبد الكريم اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إن شعار مؤتمرنا "5% ضمن نطاق التردد" هو دعوة عملية ومجتمعية تسهم في دمج الأشخاص الصم ضمن نطاق التردد مع أقرانهم من السامعين وتهدف إلى التوعية بحقوقهم ومطالبهم.

ثم كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي الرعاة والشركاء الاستراتيجيين.