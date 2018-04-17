مرعد الحسين: الشارقة تنتصر لحقوق ذوي الإعاقة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الأردنية الهاشمية لـ "الشارقة 24": أود أن أعربَ عن عميقِ شكري وعظيمِ امتناني للقائمين على هذا مؤتمر "5% ضمن نطاق التردد" رعايةً وإدارةً وتنظيماً، وأخصُ بالذكرِ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المعروفُ بمبادراتِهِ البناءةِ التي طالما ساهمت وما تزالُ في إثراءِ العملِ الفكريّ والثقافي والإنساني على مختلفِ الصعد، وقد كانَ لما يقومُ به سموه كبير الأثر فيما حَقَّقتهُ وما تزالُ إمارةُ الشارقة من مرتبةٍ متقدمةٍ في مجالِ الإعاقةِ وما يتصل بها من قضايا ومحاور.

وأكد الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين أن تخصيصَ مؤتمرٍ يتناولُ إحدى القضايا التي تخصُ مجتمعَ الصمِ وضعافِ السمع؛ لهوَ دليلٌ على إدراكٍ مستنيرٍ لخصوصيةِ هذه الفئةِ من الأشخاصِ ذوي الإعاقة، حيث تعترف اتفاقية حقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ بثقافةِ الصمِ ولُغَتِهم وخصوصيَتِهم التي تُثري التنوعَ ليس على صعيدِ الإعاقةِ فقط؛ وإنما على المستوى الإنساني برُمَتِه.

وقال "إنني إذ أتشرفُ بالمشاركةِ في هذا المؤتمرِ الهام، لأستذكرُ المخاضَ الذي مررنا به في الأردنِ على مدارِ أربعِ سنواتٍ توِجَت جهودنا في نهايتِها بصدورِ قانونٍ عصريٍ حداثيٍّ يقومُ على مناهضةِ التمييزِ على أساسِ الإعاقة، ذلك هو قانونُ حقوقِ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ الجديدِ رقم 20 لسنة 2017".