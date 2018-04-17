هيثم بن صقر: إنجازات "زايد" خلدها التاريخ

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

بارك الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، للخريجين الجدد من طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع خورفكان لتميزهم الأكاديمي.

وقال الشيخ هيثم بن صقر القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24" على هامش حضوره حفل مشاريع التخرج لعدد من طلبة الجامعة، إن مشاريعهم جاءت متميزة بشكل لافت، ومواكبة لتوجهات وأجندة الدولة التي تحتفي في عامنا هذا بالمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، رحمه الله.

وأشار لدى افتتاحه معرض "خارج حدودها" ضمن مشاريع تخرج العديد من طلبة العلاقات العامة بكلية الاتصال، إلى أن المعرض تم إعداده بعناية فائقة تتناسب ومكانة قامة كبيرة بحجم زايد.

وأضاف أن المعرض جسد بعناية إنجازات "زايد" الإنسانية وبصماته وعطاءاته التنموية في العديد من البلدان حول العالم.

ونوه إلى أن هذه الأعمال والإسهامات الكبيرة خلدها التاريخ في صفحات من نور، كما يعمل أبناؤنا من الطلبة المميزين بمثل هذه الفعاليات على ترسيخها في الأذهان إعلاء لقيم وثوابت وطنهم وتخليداً لذكرى رجل قدم الكثير للإنسانية جمعاء.

في الختام، عبر نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، عن تمنياته للطلبة بالسداد والتوفيق في حياتهم العملية.