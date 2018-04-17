محمد يوسف: 25 ورقة عمل و9 ورش في مؤتمر "5%"

الشارقة 24 - محمود سليم:

صرح محمد يوسف، مدير مركز التدخل المبكر في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، رئيس اللجنة العلمية بمؤتمر "5% ضمن نطاق التردد"، أن المؤتمر يضم 25 ورقة عمل، و5 متحدثين رئيسيين، بالإضافة إلى 9 ورش عمل متخصصة تغذي المحاور الخمس للمؤتمر.

وأضاف في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن هناك معرضاً متخصصاً في مجال السمعيات يرافق المؤتمر، مشيراً إلى أن الأوراق التي سيناقشها المؤتمر تتضمن 5 محاور، يتحدث الأول عن التعليم، وكيفية تسهيل وصول ضعاف السمع والصم إلى أقصى درجات التعليم، ويناقش الآخر ثنائية اللغة وثنائية الثقافة، وتسليط الضوء على أهمية احترام ثقافة الصم داخل المجتمع، أما المحور الثالث فيتناول الرعاية الصحية.

وأضاف أن المحور الرابع يتناول الصورة النمطية للأشخاص الصم داخل المجتمعات وكيفية تغيير هذه الصورة، بينما يركز الأخير على الأسرة، وأهميتها في عملية تأهيل الصم وضعاف السمع، مشيراً إلى أن المؤتمر يطمح إلى أن يخرج بمجموعة من التوصيات لأصحاب القرار في الدولة والوطن العربي، بحيث تسهم هذه التوصيات في تكييف الحياة للصم.