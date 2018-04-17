المجلس البلدي لـ "خورفكان" يفتتح معرض "منتجات ذوي الإعاقة"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

افتتح سعادة الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الثلاثاء، بمقر البلدية، معرض "منتجات ذوي الإعاقة"، وذلك بمقر بلدية خورفكان.

تضمن المعرض الذي نظمه المجلس بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، عدداً من المنتجات الخاصة بطلبة المدينة، والتي تنوعت بين الأعمال اليدوية، والتراثية، وبعض منتجات الخضروات والفواكه العضوية من مشاتل الزاهية التابعة للمدينة والتي يشرف على زراعتها وإنتاجها طلبة المدينة بمساعدة نخبة من المتخصصين.

شهد حفل افتتاح المعرض سعادة سلطان يعقوب المنصوري مدير الديوان الأميري بمدينة خورفكان، وسعادة المهندسة فوزية القاضي مدير بلدية خورفكان، وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية بالمدينة.

وأكد رئيس المجلس البلدي في خورفكان أن المعرض يأتي ضمن المبادرات المجتمعية للمجلس بالتعاون مع الجهات الشريكة، موضحاً أن الغاية من وراء مثل هذه الفعاليات تتمثل في دمج هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا مجتمعياً، وإتاحة الفرص لهم لعرض إبداعاتهم، تحفيزاً لهم على مواصلة العمل والعطاء.

ولفت د. راشد خميس النقبي إلى أهمية أن تقدم مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة شتى أنواع الدعم لذوي الإعاقة والأخذ بأيديهم لطريق التميز، وذلك تماشياً مع نهج وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شرائح المجتمع كافة.