هيثم بن صقر يفتتح معرضاً عن إنجازات "زايد"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن مشروع تخرج العديد من طلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة فرع خورفكان، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، الثلاثاء، بمقر الجامعة معرضاً عن إنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خارج حدود الدولة.

بدء حفل تخريج الطلبة بوصول راعي الحفل، حيث دشن نصباً تذكارياً عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، في الساحة الخارجية لحرم الجامعة.

ومن ثم افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي بقاعة العلاقات العامة في كلية المجتمع معرضاً بعنوان "خارج حدودها" من إبداع 8 طلبة من قسم العلاقات العامة بكلية الاتصال ضمن مشروع تخرجهم.

تضمن المعرض 9 أجنحة توثيقية عن الإنجازات التنموية والإنسانية للشيخ زايد بن سلطان في مختلف الدول العربية والإقليمية والصديقة لدولة الإمارات.

وتفقد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي أجنحة المعرض حيث تعرف من الطلبة والأساتذة المشاركين عن أبرز ما تم توثيقه من بصمات الشيخ زايد الدولية.

وفي حفل أقيم بمقر مسرح الجامعة، تعرف الشيخ هيثم بن صقر القاسمي على مشاريع تخرج العديد من طلبة قسم الإعلام الإلكتروني بكلية الاتصال، والتي تضمنت 4 أفلام جاءت تحت عناوين "صناع الغد، ومدينتي، وثروة الحضارة، وتضحية أب".

وقد شهد افتتاح المعرض والحفل الختامي د. عصام نصر عميد كلية الاتصال، ود. إبراهيم المنصوري النائب الأكاديمي لمساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون الفروع، ود. عبد الله المغني، وإسلام نسيب المشرف الأكاديمي لمشاريع تخرج طلبة كلية الاتصال، وعدد من المسؤولين وأساتذة الجامعة، وحشد من الطلبة وأولياء الأمور.

في الختام قام راعي الحفل بتكريم الخريجين الجدد والمشاركين ورعاة الحفل.