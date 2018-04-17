جاسم الحمادي: "التنمية المستدامة"... نهج إماراتي أصيل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية عن مؤتمر الخدمات الاجتماعية التاسع تحت شعار "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة"، الذي يعقد خلال الفترة من 23 وحتى 24 من شهر أبريل الجاري، في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة بدائرة الخدمات الاجتماعية إن المؤتمر سينعقد على يومين حيث يتضمن اليوم الأول 4 ورقات عمل وفي اليوم الثاني 8 ورش تخصصية.

وأضاف الحمادي قائلاً: نسعى من خلال المؤتمر إلى مناقشة مدى ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإحداث تغيير لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة من خلال خلق بيئة حراك علمي مناسبة لتحقيق الإبداع بتبادل طرح رؤى متجددة نحو تطوير الخدمة الاجتماعية لمواكبة الأطروحات العالمية في التنمية المستدامة؛ إضافة إلى تعزيز دور الخدمة الاجتماعية ومهارات الاختصاصي الاجتماعي في عمليات التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأشار الحمادي إلى أن المؤتمر في نسخته التاسعة سيناقش العديد من المحاور أبرزها العمل الاجتماعي والتنمية المستدامة، ورؤية زايد في تبني مفهوم التنمية المستدامة، والمنظور الاجتماعي للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها في آليات التطبيق الفعالة.

واستطرد الحمادي حديثه قائلاً: إن التنمية المستدامة تمثل نهج ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة على مر العقود حيث كانت رؤية استشرافية لمؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤيته في كون ركيزة التنمية الحقيقية هي تنمية الإنسان من خلال مقولته بناء البشر أهم من بناء الحجر.