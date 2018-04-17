"اجتماعية الشارقة" تعلن عن إطلاق مؤتمر "أهداف التنمية المستدامة"

الشارقة 24:



عقدت دائرة الخدمات الاجتماعية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن إطلاق مؤتمر الخدمة الاجتماعية في نسخته التاسعة لعام 2018، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ويطلق المؤتمر فعالياته من تاريخ 23 إلى 24 إبريل الجاري، في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة.



ويهدف المؤتمر الذي يُعقد تحت شعار "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة" ليناقش دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة، إلى مناقشة مدي ارتباط دور الخدمة الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2015-2030، وإحداث التغيير لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.



وحضر المؤتمر كل من جاسم الحمادي مدير مكتب المعرفة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وكذلك الدكتور عبد العزيز الدخيل مشرف اللجنة العلمية، والسيد شريف أبوشادي استشاري بحوث ودراسات بالدائرة.

في بداية اللقاء، رحب الحمادي بالحضور من الإعلاميين التابعين لمختلف وسائل الإعلام، مشيداً بجهودهم وحرصهم الفاعل.



وأكد جاسم الحمادي أن المؤتمر يحقق عدداً من الأهداف تتمثل في خلق بيئة مثلى لتحقيق الإبداع من خلال طرح رؤى متجددة ومواكبة الأطروحات العالمية في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى خلق فرص للباحثين والمهتمين بالخدمة الاجتماعية والعمل الاجتماعي، إلى جانب إبراز دور الخدمة الاجتماعية في سياسات الضمان الاجتماعي بما يحقق للمجتمع أنماط الرفاهية الاجتماعية، وكذلك يبحث المؤتمر في قضايا بناء الشراكات المحلية والوطنية بين القطاع الحكومي والخاص والأهلي لتحقيق التنمية المستدامة.



ينطلق المؤتمر بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، هيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جامعة الشارقة، الجامعة القاسمية، الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، مؤسسة الشارقة للإعلام، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الأمم المتحدة لشؤون التنمية المستدامة والاجتماعية، معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية بجنيف، دائرة البحوث والتحليل بدولة النيرويج.



وأضاف رئيس اللجنة العلمية: "أن المؤتمر جاء ليتناول دور الخدمة الاجتماعية في السياق التنفيذي لأهداف التنمية المستدامة حيث كانت فلسفة التنمية المستدامة دوماً تمثل نهجاً ورؤية استشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة".



وفي الإطار ذاته، قال شريف أبوشادي استشاري بحوث ودراسات، أن المؤتمر سيُستهل بجلستين وأربعة محاور، فيما يتضمن اليوم الثاني من المؤتمر 8 ورش تدريبية مكثفة تنظم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع التابع لجامعة الشارقة، وذلك لإكساب المشاركين المهارات المعرفية والتطويرية لبناء قدراتهم المهنية وتحقيق التنمية المستدامة.



ويمثل المؤتمر فرصة اللقاء في كل عام لمناقشة أفضل الممارسات في الخدمة الاجتماعية والمبادرات الرائدة في تحقيق الريادة في الخدمة الاجتماعية، لتحقيق آمال وتطلعات المستفيدين منها، والارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.



التنمية المستدامة



ومن جانبه، قال الدكتور عبد العزيز عبد الله الدخيل المشرف العلمي للمؤتمر: "جاء عنوان المؤتمر ومحاوره ليواكب المستجدات ومتطلبات المرحلة التي يمر بها العالم بصفة عامة، والمجتمع الخليجي بصفة خاصة، ليركز على التنمية الاجتماعية المستدامة وأبعادها المختلفة.



كما يتضمن المؤتمر محاور عملية من خلال 8 ورش العمل المطروحة والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات وفنيات في موضوعات تنموية مختلفة، ومن الورش التي سيتم طرحها ورشة خاصة بتدريب الأخصائيين على كيفية تنمية موارد المؤسسات الاجتماعية من خلال التسويق الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية.



يذكر أن عملية التسجيل تتم عن طريق منصة إلكترونية، وتدعو الدائرة كل من يرغب في المشاركة من المؤسسات والأفراد في داخل الدولة وخارجها، التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، https://sssd-apps.shj.ae/cnf.