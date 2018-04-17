خالد المدفع: مكارم حاكم الشارقة تحقق الاستقرار الاجتماعي

الشارقة 24:



تقدم سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ببالغ الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمكرمة سموه السخية بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين 10%، وبأثر رجعي من بداية يناير 2018.



وقال خالد جاسم المدفع: "لطالما أولى حاكم الشارقة أهمية كبيرة للعنصر البشري، وهو ما يترجم رؤيته في أن بناء المستقبل مرهون ببناء الإنسان حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها وبناء الإنسان هو حجر الأساس في التنمية".



وأضاف المدفع، "تأتي هذه اللفتة الكريمة من سموه وفاءً للنهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وضمن مكارم سمو حاكم الشارقة الكثيرة التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري للمقيمين والعاملين في حكومة الشارقة، عبر توفير وتأمين سبل الحياة الكريمة، مما سينعكس إيجاباً على تحسين ظروفهم المعيشية وستساهم في صقل أدائهم ومهامهم لصياغة غدٍ ثريّ في جوانبه المختلفة.