"الاستشاري" يشيد بجهود حاكم الشارقة بإنشاء المشاريع الحيوية

الشارقة 24:



أشادت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إنشاء المشاريع الحيوية والتنموية لخدمة المجتمع، وافتتاح سموه لطريق الشارقة خورفكان، ليصل المدينتين بطريقة مباشرة .



وأثنت الهيئة على ما يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة، من حرص على الارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، من خلال توجيهات سموه ومكارمه، في تخصيص الموازنات المالية لخدمة المواطنين، والمقيمين على حد سواء، لنشر السعادة والخير والنماء .



جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث، الذي عقدته هيئة مكتب المجلس، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، ضمن أعمال الهيئة، لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع .



وفي بداية الاجتماع، أكدت رئيسة المجلس، أن افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة، آخر أنفاق مشروع طريق خوفكان-الشارقة الجديد، مكرمة تتماهى في عزها ليستظل بأفيائها الجميع، ويسعد المجتمع بكرم سموه، حينما يعلنها، "سننفذ الطريق ولو وضعنا فيه كل الميزانية"، وأشارت إلى أنها هدية من قائد لشعبه، ليس لمواطني إمارة الشارقة فقط، ولكن لجميع من يسلك هذا الطريق، الذي يختصر المسافة إلى النصف تقريباً.



كما وأشادت الملا، بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيارة رواتب كافة موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، بنسبة 10% وما تمثله من حرص سموه على تحقيق الاستقرار والرخاء، لكافة الكوادر العاملة في حكومة الشارقة.