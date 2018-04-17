"تطوير معايير العمل" تواصل تنظيم المهرجان الرياضي العمالي الأول

الشارقة 24:



كشفت هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، عن مشاركة ما يقارب 74 فريقاً رياضياً في فعاليات المهرجان الرياضي العمالي الأول، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وشركة "بي أند بي" للخدمات الرياضية.



وأوضحت الهيئة أن هذه الفرق المشاركة تمثل عدداً من الدوائر الحكومية في الشارقة، ومجموعة من شركات القطاع الخاص في الإمارة.



جاء ذلك، خلال تدشين فعاليات الأسبوع الثالث من المهرجان الذي يستمر حتى 11 مايو المقبل، والذي شهد منافسة قوية بين كافة الفرق المشاركة في مباريات الكريكيت وكرة القدم والهوكي، والتي شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل العمال الذين عبروا عن فرحتهم بتنظيم المهرجان، والذين وجدوا فيه فرصة لرفع مستوى لياقتهم البدنية.



وفي هذا الصدد، أكد سعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أن المهرجان أثبت حتى الآن قوة نجاحه، وذلك من خلال حجم المشاركة العالية في فعالياته، وقال: "رغم أنها الدورة الأولى للمهرجان، إلا أن ارتفاع حجم المشاركة فيها بين مدى الحاجة لها، وأثبت نجاح الفكرة نفسها، كما بين مدى فاعليتها في تحفيز روح المنافسة بين فئة العمال".



وأشار سعادة سالم يوسف القصير، إلى أن مشاركة الدوائر الحكومية في المهرجان، تعكس مدى حرص حكومة الشارقة على نشر مفهوم الرياضة بين الجميع، وهو ما يعكس توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة إلى خلق ثقافة التسامح والسلام بين كافة المقيمين على أرض الإمارة".



وبين سعادة سالم يوسف القصير، أن المهرجان ساهم في ملء أوقات فراغ فئة العمال، خاصةً في أيام نهاية الأسبوع، وقال: "بلا شك أن الرياضة فيها تهذيب للنفس، وملء للفراغ، ومساحة واسعة لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الناس، وهو ما سعينا إلى تكريسه من خلال فعاليات المهرجان الذي شهد مشاركة واسعة من قبل شركات القطاع الخاص"، مشيداً في الوقت نفسه بمستوى المشاركات، ومتوجهاً بالشكر إلى كافة الشركات والدوائر التي أتاحت الفرصة أمام موظفيها للمشاركة في المهرجان".



وكان أسبوع المهرجان الثالث، قد شهد مباريات بطولة كرة القدم، والتي انطلقت مع بداية المهرجان بمشاركة 8 فرق مختلفة تتنافس جميعها على الفوز ببطولة المهرجان التي تستمر فعالياتها لمدة 6 أسابيع، بحيث تقام كل أسبوع 4 مباريات بين هذه الفرق، في وقت أشار فيه القائمون على المهرجان إلى أن تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في كرة القدم، سيكون في 11 مايو المقبل، معتمدين في ذلك على عدد النقاط التي يحرزها كل فريق.



من جهة ثانية، شكلت بطولة الكريكيت نجمة المهرجان، حيث بلغ إجمالي عدد الفرق المشاركة فيها نحو 36 فريقاً، وكانت فعاليات الأسبوع الثالث من البطولة قد شهدت مشاركة 12 فرقة يمثلون عدداً من الدوائر الحكومية المحلية إلى جانب المدينة الجامعية ودائرة الموانئ البحرية والجمارك، وبلدية الشارقة، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، علماً بأن فريق طيران العربية قد توج في الأسبوع الأول بطلاً في مباريات الكريكيت، تلاه في الأسبوع الثاني مجموعة مطاعم صدف، وموانئ دبي العالمية بطلا الأسبوع الثالث.



وإلى جانب هذه الألعاب، شهد الأسبوع الثالث أيضاً منافسة حامية في مباريات رياضة الهوكي، التي ينظمها المهرجان، تحت إشراف اتحاد الإمارات للهوكي، حيث شهدت المنافسات مشاركة 12 فريقاً يمثلون القطاع الحكومي والخاص في الإمارة، وتوج فريق مجموعة مطاعم الراوي بطلا لهذا الأسبوع، وكان ذلك بحضور السيد عتيق جمعه، الأمين العام للاتحاد.