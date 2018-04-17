بلدية دبا الحصن تكافح ظاهرة الكتابة على الجدران

الشارقة 24:



قد ينفس الكثير من الشباب عن أنفسهم بطريقة خاطئة، وذلك بالكتابة على جدران المدارس، والمنشآت الأخرى، فيقومون بتخطيط أسمائهم أو عبارات شعرية، وحتى في بعض الأحيان تكون عبارات لا تليق بمن يقرأها، ومن هذا المنطلق نظمت بلدية مدينة دبا الحصن حملة مكثفة لمكافحة ظاهرة الكتابة على الجدران.



وانطلقت الحملة ضمن مبادرة إدارة مظهر المدينة بالتعاون مع الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية والمدراس في مدينة دبا الحصن، لمكافحة ظاهر الكتابة على جدران الأبنية والمرافق العامة والمدارس والهيئات الحكومية وأسوار البيوت سعياً للحفاظ على المظهر العام لمدينة.



حيث دعت فيها جميع المجتمع للمساهمة مع البلدية وشركائها الاستراتيجيين لمواجهة ظاهرة الكتابة العشوائية على جدران المباني الحكومية والخاصة وذلك ضمن إطار استراتيجية بلدية مدينة دبا الحصن الهادفة إلى حماية المظهر الحضاري العام للمدينة الفاضلة بهدف تحقيق المصالح المشتركة في إيجاد بيئة صحية وحضارية راقية.



وأكّد طالب عبد الله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن تنظيم هذه الحملة يأتي ضمن إطار خطة متكاملة تستهدف تخليص المدينة والشوارع من كافة أشكال الممارسات التي تسهم في تشويه المظهر الحضاري العام مؤكدة أهمية تضافر جهود المجتمع لوقف هذه الممارسات وإنهاء ظاهرة تشويه المرافق العامة.



وأضاف صفر، أن الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الحرص على المظهر العام للمدينة والحد من هذا السلوك الغير سليم الذي يخدش المظهر الحضاري ويضرّ بالممتلكات العامة والخاصة، والمساهمة في نشر الوعي بين فئات الشباب لتعريفهم بأضرار هذه الظاهرة وآثارها السلبية حفاظاً على البيئة، بالإضافة إلى توظيف مفاهيم الشراكة المجتمعية مع شركاء وتفعيل دورها في إزالة الظواهر السلبية من الأحياء التي تسهم في تشويه الصورة المميزة لمدينة دبا الحصن.