"الشارقة للإعلام" تنافس عربياً بـ 83 برنامجاً رمضانياً

الشارقة 24:



أعلنت مؤسسة الشارقة للإعلام عن دورتها البرامجية الجديدة والمتكاملة المخصصة لشهر رمضان المبارك، والتي تضم باقة متنوعة من أبرز البرامج الدينية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والمسلسلات والأعمال الفنية، التي يقدمها نخبة من كبار نجوم الخليج والوطن العربي، وتستهدف جميع أفراد الأسرة.



وتنافس قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام على المستوى العربي من خلال الدورة البرامجية الجديدة التي ستضم 25 برنامجاً تقدمها شاشة تلفزيون الشارقة، و25 برنامجاً رمضانياً جديداً تبثّها إذاعة الشارقة، و6 برامج تطلقها قناة الوسطى من الذيد، كما تقدم قناة الشرقية من كلباء 9 برامج، وتبث إذاعة القرآن الكريم من الشارقة 16 برنامجاً، وتطلق قناة الشارقة الرياضية بطولتين رياضيتين، هما النسخة الثالثة من بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، في وقت تستحدث بطولة كرة قدم الصالات للناشئة للمرة الأولى هذا العام.



مواكبة مهنية



جاء ذلك خلال اجتماع نظمته المؤسسة في القصباء بالشارقة بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي، مدير تلفزيون الشارقة، وخميس سالم الدوس، مدير قناة الشرقية من كلباء، وسعيد راشد الكتبي، مدير قناة الوسطى من الذيد بالوكالة، وراشد العوبد، مدير قناة الشارقة الرياضية، وعبير الشاوي، مدير برامج إذاعة الشارقة، وخليفة حسن خلف، مدير برامج إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.



سلطان بن أحمد: الشارقة للإعلام تعزز قيم الإيجابية والخير مجتمعياً بـ 83 برنامجاً رمضانياً



وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة قيمة لتعزيز قيم الإيجابية والخير في المجتمع، ومن خلال 83 برنامجاً ومسلسلاً، تلبي رغبات مشاهدينا ومستمعينا على مدار أيام الشهر الفضيل، نكون قد وفرنا خيارات هادفة تركز على مختلف الجوانب الدينية، والثقافية والترفيهية وغيرها، ويؤكد هذا الكم من البرامج ذات الرسائل الهادفة على التزام مؤسسة الشارقة للإعلام الراسخ برؤيتها الاستراتيجية القائمة على الارتقاء المستمر بنوعية المادة الإعلامية المقدمة عبر مختلف وسائلها وقنواتها المرئية والمسموعة، بما يدعم مكانة الشارقة ودولة الإمارات ككل في القطاع الإعلام العربي".



من جهته، قال سعادة محمد حسن خلف، مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام:" تتمتع قنوات مؤسسة الشارقة للإعلام بمتابعة جماهيرية محلية وعربية، وهذا ما يدفعنا كلّ عام إلى اختيار باقة متكاملة بعناية من أحدث الموضوعات الإعلامية من برامج متنوعة وأعمال هادفة."



وأضاف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام: "عمل الفريق الإعلامي التابع للمؤسسة بجهد ووتيرة عالية ودؤوبة نحو اختيار المواضيع المهمة والحديثة وجدولتها وتجهيزها لتتواجد ضمن القوائم الخاصة بالشهر الفضيل لهذا العام، حيث أسفرت هذه الجهود عن تقديم حزمة متنوعة من الخيارات البرامجية الدينية والاجتماعية والترفيهية، عدا عن الأعمال الفنية التي يعرض بعضها للمرّة الأولى على القنوات التابعة للمؤسسة بما يقدّم للأسرة الإماراتية والعربية الفائدة والمعلومة وتثري القيم الاجتماعية وتعكس الثقافة الإماراتية للعالم أجمع".



قناة الشارقة.. تميّز لافت



وكعادتها كلّ عام، تستعد قناة الشارقة خلال الشهر الفضيل لإطلاق حزمة برامج متكاملة ومتنوعة، حيث أعلنت عن إطلاقها لـ 25 برنامجاً خاصاً، تنوعت في طرحها بين الموضوعات الدينية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، وبرامج الطهي، والمسلسلات الاجتماعية والتاريخية لألمع نجوم الخليج والعالم العربي.



وتتضمن قائمة البرامج الجزء الرابع من برنامج قوافل الخير، والبرامج الدينية "ورقات" و"معالم نبوية"، و"مسابقة الختمة الرمضانية"، إلى جانب باقة مختارة من الأعمال الفنية الخليجية والعربية، حيث ستعرض القناة المسلسل الخليجي "مع حصة قلم"، والسوري "عطر الشام 3"، والتاريخي "هارون الرشيد"، والمصري "قانون عمر"، إضافة إلى عدد من مسلسلات الأطفال مثل "نور وبوابة التاريخ" و"حبيب الله 3"، وبرنامج الطهي المتخصص "بهارات" في موسمه الخامس.



إذاعة الشارقة.. مواكبة مهنية للشهر الفضيل



وبدورها، اختارت إذاعة الشارقة أن تواكب الشهر الفضيل بـ 20 برنامجاً وعملاً فنياً تستهدف جميع أفراد الأسرة وترتقي بالعمل الإذاعي على المستوى الاجتماعي والثقافي، حيث بادرت الإذاعة بإنتاج مجموعة من البرامج الخاصة تتراوح ما بين الأعمال الدرامية الإذاعية والتاريخية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من البرامج المباشرة والمسجلة طيلة أيام الشهر.

وتتضمن الكوكبة البرامجية التي ستطلقها الإذاعة باقة من أحدث الأعمال، منها المسلسلين الدراميين "عليش وخريش" و"البقشة"، الذان تدور أحداثهما في الإمارات ودول الخليج في ستينات القرن الماضي، بالإضافة إلى البرامج القصيرة المنوّعة التي تبث يومياً على مدار اليوم، وتتضمن البرنامج التاريخي "قصص العرب"، والبرنامج الثقافي "عيش وشوف"، وبرنامج الطهي "مطبخ FM".



كما تقدم الإذاعة البرنامج الديني "الختمة الرمضانيّة" يومياً بعد صلاة العصر، الذي يستمع إلى تلاوات المصلين في مساجد الشارقة ويصححها مباشرة ليكمل بذلك ختمة كاملة للقرآن الكريم مع انتهاء الشهر الفضيل، فضلاً عن البرامج الاجتماعية والثقافية المختلفة ومن أبرزها برنامج المسابقات "خلكم ويانا" الذي يستهدف موظفي الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة.



الوسطى من الذيد.. لرمضان نكهة أخرى



من جهتها، تقدم قناة الوسطى من الذيد نخبة من البرامج الدينية والتراثية والاجتماعية للجمهور خلال الشهر الفضيل، تشمل برنامج "تأملات كونية"، الذي يتناول في طياته العلاقة ما بين الحياة والعلم، وبرنامج "بقعة" الذي يتطرق إلى إبراز مواطن الجمال في المنطقة الوسطى، و"زاد البدو" الذي يستعرض أبرز الأطباق الشعبية الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب برنامج "فريج البدو" الذي يركز على الطابع الاجتماعي والتراثي للمنطقة الوسطى، إضافة إلى حزمة مختارة من أحدث الأعمال الدرامية البدوية يتقدمها الجزء الرابع من المسلسل الملحمي الشهير "ثار غليص"، ومسلسل "وعد الغريب".



قناة الشرقية من كلباء



وتقدم قناة الشرقية من كلباء حزمة من البرامج والمسلسلات التي تستهدف جميع أفراد العائلة، ومن أبرزها: برنامج المسابقات "الطارش" في نسخته الثانية، الذي يعكس الطابع الثقافي للمنطقة الشرقية، و"الليوان"، البرنامج النسائي الحواري الذي يسترجع ذكريات المرأة ودورها بالماضي، و"فنة الأسفار" الذي يتناول التاريخ البحري لدولة الإمارات بشكل عام ومدن المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة على وجه الخصوص، ويسلط الضوء على التجارة في الساحل الشرقي بالخليج العربي.



وتقدم القناة على صعيد الأعمال الدرامية المسلسلين الخليجيين "المواجهة" و"عطر الروح"، ومسلسلات الأطفال الكرتونية "ابن بطوطة" والجزء الثاني من "رجال حول الرسول"، بالإضافة إلى تقديم برامج منوعة للطهي والمأكولات الشعبية عبر برنامج "طبيخ أول"، والبرنامج الاجتماعي الخيري "وتراحموا" في جزئه الثاني.



إذاعة القرآن الكريم... إثراء الأجواء الروحانية بحزمة مختارة من البرامج الدينية القصيرة



ومن جانبها، تبث إذاعة القرآن الكريم من الشارقة 100 صوت جديد لمشاهير قراء العالم الإسلامي خلال ختماتها القرآنية اليومية، وذلك بناء على استفتاء طرحته الإذاعة في وسائل التواصل الاجتماعي وتلبية لرغبة المتابعين، حيث تم الشراء المصاحف القرآنية المسجلة والتواصل مع القراء والشركات المنتجة للحصول على هذه الأصوات.



وأعدّت إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، توليفة مبتكرة من أحدث البرامج الإذاعية القصيرة، والتي تبث بشكل متواصل على مدار اليوم ما بين السور القرآنية، تشمل برنامج "قصص الآيات" الذي يروي القصص القرآنية بطرق شيقة ومحببة، وبرنامج "معاني مفردات القرآن" الذي يشرح معاني الآيات التي يصعب فهمها، إضافة إلى برامج "أدعية جديدة"، و"القراءات القرآنية" التي تقدم للمستمع قراءات قرآنية لسور من الذكر الحكيم.



كما تبث الإذاعة تلاوات المتسابقين الفائزين في مسابقة "تلاوات المستمعين"، والتي أطلقتها خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36، في جناح مؤسسة الشارقة للإعلام، حيث تمكن زوار المعرض من تسجيل تلاوتهم يومياً، واختارت الإذاعة من بينهم 30 فائزاً بأفضل تلاوة منحتهم الفرصة لتسجيل تلاواتهم في الاستوديو وبثها عبر الإذاعة خلال الشهر الفضيل.



الشارقة الرياضية تضع الجمهور على موعد مع بطولة قدم الصالات



وتنظّم قناة الشارقة الرياضية وللعام الثاني على التوالي، بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تعتبر أكبر فعالية رياضية تنظمها مؤسسة إعلامية في الشارقة، والإمارات الشمالية، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة.



كما تطلق الشارقة الرياضية للمرة الأولى هذا العام بطولة كرة قدم الصالات للناشئة مكونة من 4 فرق يتنافسون على المركزين الأول والثاني، حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 50 ألف درهم إماراتي، و30 ألف درهم إماراتي للفريق الفائز بالمركز الثاني.



وتهدف البطولة إلى توسيع نطاق البحث عن المواهب الكروية الشابة التي تتمتّع بها الأوساط الشعبية الإماراتية، مستفيدة من سنوات الخبرة التي قدّمتها القناة في ميادين التغطيات الإعلامية الرياضية محلياً وإقليمياً، لترسم صورة مشرّفة عن الواقع الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدّة، ولتتحوّل بذلك من ناقلٍ إعلاميّ إلى صانع للحدث.