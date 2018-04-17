العميد بن عامر يتفقد سير العمل بـ "المؤسسة العقابية" في الشارقة

الشارقة 24:



زار العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث كان في استقباله العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والعقيد عبد الله إبراهيم حسن نائب مدير الإدارة، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء الأفرع بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.



تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها نائب قائد عام شرطة الشارقة والتي تهدف إلى التعرف على الخطط الموضوعة والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه العمل وسبل تذليلها.



بدأت الجولة بتفقد الطابور العسكري الأول للضباط وصف الضباط والأفراد، بعدها قام العميد بن عامر بجولة تفتيشية على الآليات والمركبات والأجهزة والوقوف على المعوقات التي من الممكن أن تصادف سير العمل، واستمع إلى آراء العاملين وملاحظاتهم.



وخلال الزيارة، كرم العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة عدداً من الضباط وصف الضباط والأفراد المتميزين، تقديراً لجهودهم البارزة في تحقيق المنجزات لخدمة العمل الشرطي بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.



وأكد العميد بن عامر أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، ومن ضمن استراتيجيتها والنهج الذي تسير عليه، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميـز.



من جانبهم، أعرب المكرمون عن اعتزازهم وتقديرهم لهذا التكريم، وعلى دور القيادة العامة لشرطة الشارقة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات المتميزين الذين اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من العطاء.