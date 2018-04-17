شرطة الشارقة تواصل حملة "الانحراف المفاجئ" على طرق الإمارة

الشارقة 24:



تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات حملتها المرورية التوعوية "الانحراف المفاجئ"، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق على مستوى إمارة الشارقة.



وقال المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، إن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.



وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية لدى مستخدمي الطريق، مشيراً: "أن الحوادث المرورية رغم تحسن مؤشراتها، إلى أنها من أولوياتنا، بسبب ما تخلفه تلك الحوادث من خسائر في الأرواح والممتلكات".



ودعا مدير إدارة المرور والدوريات قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية.