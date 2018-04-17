ولي عهد الشارقة يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية

الشارقة 24 - راشد حمدان:



أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، القرار الإداري رقم 6 لسنة 2018، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق.



ويقضي القرار الإداري أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق برئاسة الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، وعضوية كل من:



1- الشيخ/ محمد عبد الله محمد علي آل ثاني.



2- الشيخ/ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي.



3- السيد/ عبد العزيز حمد عمران تريم.



4- الدكتور/ غانم محمد الهاجري.



5- السيد/ محمد أحمد عبد الله.



6- السيد/ عبد الله حميد سيف راشد المهيري.

على أن يختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس ويوزع المناصب الإدارية بين أعضائه.



ويجتمع المجلس مرة واحدة شهرياً بناءً على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكتمل النصاب القانوني بأغلبية عدد الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه منهم، ويقوم نائب الرئيس بمهام الرئيس في حال غيابه.



ويصدر المجلس قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.



وتدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين، ويرفع المجلس نسخة عنها لمجلس الشارقة الرياضي.



وحدد القرار مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.



ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.