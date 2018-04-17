"المعاشات" و"الشارقة للضمان الاجتماعي" يبحثان التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة خلال استقباله في مقر الهيئة بأبوظبي وفداً من "صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي" سبل وفرص تعزيز التعاون المشترك.

ضم الوفد الزائر كلا من أعضاء مجلس الإدارة سعادة الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوع وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار وسعادة محمد عبيد الشامسي مدير عام الصندوق وحضر من الهيئة سعادة المستشار عوني عبيدات المستشار القانوني لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة وحنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة في الهيئة.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون والتنسيق بشأن انتقال العاملين في إمارة الشارقة من مظلة الهيئة إلى مظلة الصندوق واتفقا على أن تستمر الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في صرف الحقوق والمنافع التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة لمن انتهت خدماتهم قبل تاريخ 2 نوفمبر 2017 لحين الاتفاق على كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانتقال بينما يتولى الصندوق صرف هذه الحقوق والمنافع التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة الشارقة لمن انتهت خدماتهم اعتباراً من التاريخ المذكور فصاعداً.

وأكد سعادة محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة أن كلا من إدارة الهيئة والصندوق تحرص على تسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بالمنافع التأمينية التي سيحصل عليها المؤمن عليهم المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي لحكومة الشارقة، مؤكداً العمل معاً من أجل تذليل كافة الأمور الأخرى المتعلقة بعملية الانتقال بما يخدم مصلحة المواطنين.

من جانبه أكد سعادة الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوع أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يبقى امتداداً للمظلة التأمينية التي وفرتها الهيئة مشكورة لمواطني إمارة الشارقة خلال السنوات الماضية حيث أتيح لهم التمتع بالحماية التأمينية ضد كافة مخاطر العمل المحتملة خلال هذه الفترة، وأن الصندوق سيظل حريصاً على مد جسور التعاون مع الهيئة تأكيداً لعلاقة الشراكة المتميزة بينهما، وذلك بما يضمن تحقيق سعادة المواطنين ورفاهيتهم.