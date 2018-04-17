سلطان القاسمي يشهد الأربعاء انطلاق "الشارقة القرائي للطفل"

الشارقة 24:



يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غداً الأربعاء، انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام خلال الفترة من 18-28 إبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، بمشاركة 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية.



ويزخر المهرجان الذي يحظى برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، هذا العام بالعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية، والثقافية والتربوية الموجهة إلى الصغار والكبار على حدٍ سواء، والتي تتماشى مع الإنجازات التي ظل يحققها المهرجان طيلة الأعوام الماضية، حتى بات اليوم واحداً من أهم المحافل الثقافية المعنية بأدب الطفل في العالم العربي.



ويشهد المهرجان تنظيم 2600 فعالية، يشارك في تقديمها أكثر من 286 ضيفاً، تتوزع على مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية، التي تشمل الفعاليات الثقافية، وبرنامج الطفل، ومقهى التواصل الاجتماعي، وركن الطهي.