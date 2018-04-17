"أولياء أمور دبا الحصن" تنظم مسابقة "كشخة تراث"

الشارقة 24:

في مبادرة جميلة من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن لتعريف الأجيال بالزي القديم للأجداد والآباء، نفذ المجلس مسابقة كشخة تراث ضمن فعاليات أيام الشارقة التراثية في دبا الحصن.

شارك في المسابقة ما يقارب 35 طالب وطالبة يتزينون بلباس الماضي الجميل وأقيمت المسابقة للفئتين الذكور والإناث، وقد حرص المتسابقون على الإبداع في ارتداء اللباس القديم بجميع تفاصيله وإبراز العادات القديمة التي توارثها الآباء والأجداد في ارتدائه.

وجرى خلال المسابقة اختيار 3 فائزين من الذكور و3 من الإناث لفوزهم في المراكز الثلاث الأولى من لجنة التحكيم وقدمت لهم مبالغ ماليه، كما تم تكريم جميع المشاركين بجوائز عينية. كما نفذ المجلس مسابقة المصطلحات القديمة وما يرادفها من مصطلحات حديثة.

وأكد محمد رشود رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بدبا الحصن بأننا نحرص في مثل هذه المناسبات التراثية أن نشارك في ورش تعليمية وتعريفية بالموروث الشعبي والمصلحات القديمة لكي تكون حاضرة في فكر هذا الجيل الذي نسعى أن نغرس فيه حب التراث والهوية التراثية.