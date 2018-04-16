"موارد الشارقة" تنظم فعالية استمرارية الإيجابية بالعمل في كلباء

الشارقة 24:



نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة فعالية استمرارية الإيجابية في العمل، بمقر مركز الطيور الجارحة في مدينة كلباء.



استهدفت الفعالية عدداً من موظفي أفرع الجهات الحكومية بكلباء، الذين تم تعيينهم خلال العام 2017 من فئة الصف الرابع من خريجي البكالوريوس، وبلغ عدد المنتسبين للفعالية 60 موظفاً وموظفة.



وكان الهدف من تنفيذ الفعالية هو تطوير موظفي أفرع الجهات الحكومية بمدينة كلباء واستمرارية الإيجابية في العمل، ورفع القدرات والإمكانيات بميادين العمل المختلفة بمدينة كلباء.



وتم أخذ جولة ميدانية مع المختصين بدائرة الموارد البشرية والمنتسبين للفعالية في رحاب مركز الطيور الجارحة بكلباء والاطلاع على أنواع الطيور المتوفرة بالمركز.



وتم في الختام تكريم المشاركين في الفعالية ضمن حفل مميز.