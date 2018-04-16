سلطان السويدي: مكرمة حاكم الشارقة تحقق أعلى معدلات الرفاه الاجتماعي

الشارقة 24:



توجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمته بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، بنسبة 10%، وبأثر رجعي من بداية يناير 2018.



أشار إلى أن هذه المكرمة من شأنها المساهمة في مساعدتهم على التصدي لغلاء المعيشة ولترفع عن كاهلهم هذا الأمر، وقال: "هكذا هو سموه دائماً يفاجئنا بسلسلة من المكارم السخية التي تسعد مواطني الإمارة والمقيمين والعاملين في مؤسساتها الحكومية، ويعمل على إسعاد أبنائه المواطنين وغير المواطنين وتوفير الحياة الكريمة والعيشة الرغيدة والاستقرار النفسي والأمن الوظيفي لهم".



وأكد: "أن صاحب السمو الحاكم يحرص دائماً على توفير الحياة الكريمة للموطنين والمقيمين والعاملين في إمارة الشارقة، وهذا المكرمة الجديدة تساهم في الاستقرار الاجتماعي والأسري للموظفين غير المواطنين بحكومة الشارقة، وتهيئ لهم مقومات العيش الكريم، مما يحفزهم على مواصلة العمل والإنتاج، وخلق بيئة جاذبة للعمل والإبداع، وأن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين، وتحقيق أعلى معدلات الاستقرار والرفاه الاجتماعي لهم، كما يعكس القرار مساعي حكومة الشارقة لتلمس وتفقد احتياجات الموظفين، وإصدار القرارات الداعمة لهم".