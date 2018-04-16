اللواء الشامسي والعويس يكرمان فريق تنظيم ملتقى الاستدامة الاقتصادي 2018

الشارقة 24:



شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبد الله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صباح اليوم الإثنين، بتكريم المشاركين بفريق تنظيم ملتقى الاستدامة الاقتصادي لعام 2018، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخراً.



وشمل التكريم 52 من أعضاء الفريق المكون من عدد من الضباط وضباط الصف والعاملين بشرطة الشارقة، والمتعاونين معهم من موظفي ومستخدمي غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى جانب المتعاونين من الجهات الأخرى والشركات.



وأعرب اللواء الشامسي عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء الفريق والمتعاونين معهم في إنجاح فعاليات الملتقى، والدعم الذي تلقاه من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في إطار الشراكة والتعاون القائم بين الجانبين، والذي يشكل منطلقاً لكافة المبادرات التي تعزز إسهامهما المشترك في دفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي والتجاري في إمارة الشارقة، وترسيخ أمن القطاعات الحيوية العاملة في هذا المجال.



من جانبه، ثمن سعادة عبد الله بن سلطان العويس مبادرة القيادة العامة لشرطة الشارقة نحو تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الاقتصادي، وسعيها إلى جعل الملتقى الاقتصادي بوتقة للحوار المستمر من أجل تطوير مجالات التعاون، ودعم الأمن والاستقرار الذي يشكل قاعدة للنمو والازدهار التجاري والصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في إمارة الشارقة.