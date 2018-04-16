خليفة السويدي: "ملتقى الهندسة" منصة لتبادل الخبرات

الشارقة 24 - محمود سليم:



كشف المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمباني، أن ملتقى الشارقة الأول للهندسة يهدف إلى أن يكون منصة لتبادل الخبرات في العمل الهندسي.



وأشار السويدي، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الملتقى يأتي بالاشتراك مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري، ويستهدف ثلاث فئات، هم مهندسو القطاع الحكومي، والفئة الثانية هي القطاع الخاص من مهندسين استشاريين، ومقاولين، ومطورين عقاريين، والمهتمين وبالبناء، والثالثة هي الأكاديميين من أساتذة جامعة وطلاب.



ودعا الجميع للتسجيل في الملتقى من خلال الرابط sef.shjmun.gov.ae، وحضور الملتقى لما يعم من فائدة على المنظومة الهندسية في إمارة الشارقة.