لجنة المرافق العامة بـ "الاستشاري" تناقش سياسة مطار الشارقة

الشارقة 24:



ترأس عبد الله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماع لجنة مقدمي طلب مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الإثنين، بمقر المجلس في مدينة الشارقة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مختلف المحاور التي سيتم طرحها على ممثلي هيئة مطار الشارقة الدولي من أسئلة واستفسارات ومقترحات تصب في اختصاصات المطار، فضلاً عن مختلف السياسات العامة لمطار الشارقة الدولي من خدمات وتسهيلات لإنجاز عمليات النقل الجوي والسياحة والشحن.



حضر الاجتماع أعضاء لجنة المرافق العامة وعدد من أعضاء وعضوات المجلس ممن تقدموا بطلب لمناقشة سياسة الهيئة، وهم محمد عيسى الدرمكي، وخليفة حميد تميم الكتبي، وأحمد حسين بوكلاه، ومحمد حمد المنصوري، وخليفة شامس الكعبي، وأيمن عثمان باروت، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وإسلام الشيوي إعلامي وأمين سر.



وتناول المجتمعون مختلف الرؤى المجتمعية التي سيتم مداولتها خلال انعقاد جلسة المناقشة، وما يقدمه مطار الشارقة الدولي من منظومة من خدمات لخدمة المسافرين، علاوةً على خدمات لشركات الطيران العاملة.