"كهرباء الشارقة" تنفذ خطة تدريبية تستهدف 1500 موظف في 2018

الشارقة 24:



نفذت هيئة كهرباء ومياه الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 23 برنامجاً تدريبياً متخصصاً استفاد منها 300 موظف، كما نظمت 30 ورشة تدريبية بأكاديمية سيوا استفاد منها 412 موظف، بالإضافة إلى توفير فرص التطوع والتدريب الميداني لأكثر من 40 طالب من الجامعات والكليات المحلية والخليجية.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن استراتيجية التدريب بالهيئة تتضمن خطة متكاملة وطموحة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، تهدف إلى تدريب أكثر من 1500 موظف من الكوادر البشرية العاملة في مختلف الإدارات في المجالات الفنية والمهارات الإدارية الحديثة لرفع كفاءة وتأهيل الموظفين، وذلك بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وكبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب ميداني لأكثر من 100 طالب وطالبة.



وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتدريب وتأهيل الموظفين لتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم للارتقاء بأساليب العمل وإتباع أفضل النظم العالمية، كما تحرص الهيئة على إعداد برامج تدريبية للطلبة والطالبات لتأهيلهم لسوق العمل خاصة في المجالات الفنية.



وأكدت بدور الناخي رئيس قسم التدريب أن السمات الرئيسية للخطة التدريبية هذا العام تركز على تدريب الكوادر البشرية في مجال اتخاذ القرارات التخطيطية والشئون الفنية والإدارية، وتساهم في تأهيل الكوادر البشرية لوضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية والتطوير بالهيئة.



وأشارت إلى أنه في مجال تدريب طلبة المدارس والجامعات تستقبل الهيئة خلال شهر يوليو المقبل طلبة وطالبات من الجامعات والكليات المعتمدة بحيث تتيح للطلبة التدريب في مختلف إداراتها الفنية و الإدارية، وتتضمن الخطة مشاركة 50 طالب وطالبة من الجامعات في التدريب الصيفي للاستفادة من الفرص المتاحة في الهيئة، وتحرص الهيئة أن يكون لطلاب وطالبات كليات الهندسة بأقسامها المختلفة نصيب كبير من فرص التدريب، حيث يتم تدريب الطلبة والطالبات نظرياً في أكاديمية سيوا وعملياً في محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإدارة توزيع الكهرباء والمياه، ومن خلال برنامج تدريبي يناسب تخصصاتهم ويضمن لهم أقصى استفادة ممكنة من فرصة للتدريب العملي وتطبيق ما تم دراسته بشكل فعلي.



وأوضحت فاطمة أحمد منسق التدريب أن الهيئة كثفت جهودها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نظمت العديد من البرامج التدريبية التي تنوعت بين البرامج الإدارية والفنية بالتعاون مع جهات تدريبية مختلفة، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها 23 برنامجاً تدريبياً و45 ورشة متخصصة وفق أفضل المواصفات التدريبية العالمية.



وأشارت إلى أن الخطة التدريبية تتضمن التعاون مع عدد من كبريات الشركات العالمية في تدريب الموظفين داخل الدولة وخارجها، وسيتم طرح برامج تدريبية إدارية وفنية متنوعة خلال عام 2018 تهدف إلى تطوير أداء الموظفين إدارياً وفنياً للمهندسين والفنيين والإداريين، كما سيتم تعزيز مشاركة الموظفين في المؤتمرات التي تقام داخل وخارج الدولة وتشجيع مشاركات الموظفين بأوراق عمل لتبادل المعارف والخبرات مع الجهات المختلفة.