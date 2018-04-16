سجايا فتيات الشارقة تختتم برنامج الربيع

الشارقة 24:

اختتمت سجايا فتيات الشارقة، مؤخراً، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامجها التدريبي لربيع 2018، الذي هدف من خلال سلسلة من الورش التخصصية والابتكارية والحلقات الشبابية، إلى اكتشاف المواهب الإبداعية والفنية لدى الفتيات، تماشياً مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامي إلى ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز حضور الفتاة الإماراتية المبدعة في كل المجالات.

واشتمل البرنامج الذي اختتم، مؤخراً، على مجموعة من ورش العمل، التي تناولت عدداً من المواضيع التقنية والفنية، حيث اكتسبت المشاركات العديد من المهارات في المجالات الإبداعية والفنية، منها ما هو متعلق بالتكنولوجيا الحديثة كالطباعة الثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والطائرات من دون طيار، والإخراج السينمائي، طباعة الخشب، وما هو متعلق بالفنون التشكيلية، والمهارات الحياتية، والمسرح، والموسيقى، والرياضة، كالرسم، وتصميم المجوهرات وغيرها.

وفي هذا الصدد، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: "سعينا من خلال برنامجنا التدريبي لربيع 2018 إلى الارتقاء بفكر منتسباتنا من خلال الحلقات الشبابية المتصلة بالمستقبل، فضلاً عن تطوير مهاراتهن الإبداعية، وتعريفهن بحزمة من المواضيع العلمية التي تبرز حجم التطور التقني والتكنولوجي الذي وصل إليه العالم، مما يجعلهن أكثر مواكبةً للتطورات المتسارعة التي نشهدها على كافة الأصعدة، وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل".

وشهد البرنامج تخصيص منصة للشباب أُقيمت فيها حلقات نقاشية تناولت مواضيع ذات صلة باستشراف المستقبل، وسلطت الضوء على العديد من المبادرات والإنجازات التي حققها مجموعة من الشباب، وشارك في الحلقات النقاشية كلٌّ من أحمد لوتاه وسهيلة الوالي، أعضاء في مجالس الشباب، والمصور الإماراتي عمران الأنصاري، والمخرجة عائشة الزعابي، وهنادي الهاشمي، لاعبة في رياضة التسلق، وإيمان الكعبي، عضو في مجالس الشباب، ومشاركة في ملف إكسبو 2020، إضافةً إلى حملة سلامة الطفل.

واكتسبت المشاركات في البرنامج العديد من المهارات والمعارف ذات الصلة بمجالات الإعلام والتسويق، والكتابة والتأليف، والإخراج السينمائي، وبناء الفريق، كما استمتعن بالعديد من الفقرات الترفيهية التي تضمنت فن الجرافيتي، والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن برنامج التحدي، والفقرات الموسيقية، والعروض المسرحية.