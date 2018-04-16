"استشاري الشارقة" يطلع على أبرز المشاريع بـ "شيص"

الشارقة 24:

زار وفد من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري، صباح أمس الأحد، منطقة شيص الجبلية التابعة لإمارة الشارقة، في إطار الزيارات التي يقوم به المجلس للمناطق والمدن بالإمارة واللقاء بأهاليها، وتلمس شؤونهم والاطلاع على الخدمات الحكومية المقدمة.

رافق الملا كل من حمد بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس، وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء وعضوات المجلس ضم عائشة البيرق، وعبد الله مطر الكتبي، وراشد الهناوي النقبي، وعبد الله دعيفس، وعبد الله موسى، وأحمد الجراح، ومحمد سلطان الخاصوني بجانب عدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.

استقبل وفد المجلس محمد خميس النقبي نائب والي منطقة شيص وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة خورفكان وفروعها في منطقة شيص وأهالي المنطقة وأعيانها.

وفي بداية الاستقبال، رحب محمد خميس النقبي برئيسة وأعضاء وعضوات المجلس الاستشاري والأمين العام، مشيداً بحرص المجلس في التواصل مع المواطنين وزيارتهم في مناطقهم، معرباً عن تقديره وتقدير أهالي شيص لزيارة وفد المجلس للمنطقة.

بعدها اصطحب النقبي وفد المجلس الاستشاري في زيارة للمرافق وفروع الدوائر الحكومية في منطقة شيص والخدمات المقدمة، وتفقد وفد المجلس الشعبية الجديدة بما تضمه من مساكن حديثة تتمتع بمقومات الرفاهية كافة، كما تضمنت الجولة زيارة عدد من المرافق الخدمية بها ومنها فرع جمعية الشارقة التعاونية، ومركز شيص الصحي وحضانة الأطفال.

كما وشاهد وفد المجلس المرافق الخدمية بالحي السكني وجملة من المشاريع التنموية بها، ومنها أنفاق وطريق خورفكان - الشارقة، كما تجولوا بالشعبية القديمة وتعرفوا على تاريخ المنطقة.

وخلال الجولة تعرف المجلس على ماضي المنطقة العريق كما تلمس واقع المنطقة المزدهر وما تشهده من تطور لافت في شتى مناحي الحياة، فضلاً عن تفقدهم لعدد من المشاريع التنموية التي تقع في نطاقها ومنها أنفاق وطريق خورفكان-الشارقة الجديد.

وخلال الجولة بالمنطقة، قام النقبي بتقديم شرح عما تزخر به منطقة شيص من خدمات ومرافق، فضلاً عما يتوافر بها من مقومات الحياة الأساسية من مرافق متنوعة، ورفع الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لاهتمامه الكبير بمنطقة شيص وزيارات سموه الدائمة لها وتوجيهات بتوفير مختلف الخدمات والمرافق وتطويرها باستمرار.

واستعرض محمد خميس النقبي المبادرات والمكرمات لصاحب السمو حاكم الشارقة والتي تعمل على تنمية البنى التحتية في المنطقة، وتوفير متطلبات المواطنين بها وتعزز لهم سبل الاستقرار والحياة الكريمة.

وفي زيارة للشعبية القديمة الواقعة أعالي جبال المنطقة، تعرف الوفد على طبيعة حياة الأهالي قديماً وما تكبدوه من مشاق في سبيل الوصول لمساكنهم ذات الطبيعة البدائية والتي يمتد تاريخها لعشرات السنين، ولاتزال حتى اليوم تحتفظ برونقها وهويتها الأصلية.

وفي زيارتهم للجسور والأنفاق الجبلية ضمن أعمال الطريق، تلمس الوفد حجم العمل والإنجاز في معركة لتطويع الجغرافيا بوعورتها لخدمة الإنسان بتكلفة مليارية.

وعبرت خولة الملا عن فخرها بهذا المشروع الرائد الذي يحمل في طياته بشرى بمستقبل أكثر إشراقاً حيث يعد شرياناً تنموياً لا يحقق الربط الجغرافي فحسب، وإنما له انعكاسات جمة على تيسير حياة الناس وقيام نهضة في قطاعات الاقتصاد والسياحة، فضلاً عن دوره في تعزيز التمدد العمراني والاستيطان البشري.

في ختام الزيارة، عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس نوقشت فيه العديد من القضايا والمستجدات ذات الصلة بأعمال المجلس.