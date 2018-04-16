"اجتماعية الشارقة" تنظم المؤتمر التاسع للخدمة الاجتماعية

الشارقة 24:

أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات المؤتمر التاسع للخدمة الاجتماعية الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، اعتماد 8 ورش عملية مصاحبة للمؤتمر في دورته التاسعة لعام 2018، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تحت شعار "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة" وذلك خلال الفترة من 23 و24 من شهر أبريل الجاري؛ في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة.

وقال جاسم الحمادي مدير إدارة المعرفة بالدائرة، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن فعاليات الورش العلمية المصاحبة للمؤتمر والتي ستنطلق في اليوم الثاني للمؤتمر؛ تعد إحدى أهم فعاليات الحدث حيث أنها تهدف إلى تمكين وتطوير مهارات المختصين في مجال الخدمة الاجتماعية وربطها بجوانب التنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تحظى هذه الورش باهتمام وإقبال كبيرَيْن من المشاركين كونها تتطرق لمواضيع وبرامج حديثة تتماشى مع تحديات العصر الراهن ويتم تنظيمها بالتعاون مع مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة الشارقة.

وكشف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر؛ أن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد بقاعات التدريب التابعة للجامعة القاسمية، تتضمن 8 ورش عملية بمعدل 6 ساعات لكل ورشة، وذلك انطلاقاً من حرص دائرة الخدمات الاجتماعية في إفادة وتحقيق آمال وتطلعات المشاركين والارتقاء بمهنة الخدمة الاجتماعية لتحقق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ورش تستهدف التنمية المستدامة

وأضاف جاسم الحمادي، أن الورش العلمية تأتي انسجاماً مع مبادئ التنمية المستدامة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة تتضمن: (فنيات الأخصائي في المشاركات المجتمعية لبناء خطط التنمية)، وكذلك (مدخلات حول كيفية تحفيز المجتمع نحو المشاركة التطوعية في نشر ثقافة التطوع)، أضف إلى ذلك (مهارات التسويق الاجتماعي لأخصائي المسئولية الاجتماعية)، علاوة على ورشة (تطوير برامج المساعدات لتقوية وتمكين الأسر ذات الدخل المحدود)، كما تشمل الورش، ورشة عن (بناء قدرات الاختصاصي الاجتماعي في بناء الشبكات الاجتماعية)، بالإضافة إلى مهارات (توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في إحداث التنمية)، وكذلك تطوير (أدوات البحث الاجتماعي للعاملين في العمل الاجتماعي)، و (توحيد المؤشرات الاجتماعية لإبراز نتائج التنمية).

علماً أن عملية التسجيل تتم عن طريق المنصة الإلكترونية المتاحة لكل من يرغب في المشاركة من المؤسسات والأفراد في داخل الدولة وخارجها، حيث يتم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني، https://sssd-apps.shj.ae/cnf، وسيحصل المشاركين على شهادة تدريب من مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة الشارقة.