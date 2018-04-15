طلبة المدارس يتنافسون في مسابقة "دو للحوسبة"

الشارقة 24:





تنافس أكثر من 120 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء الدولة، بمسابقة الجامعة الأميركية في الشارقة "دو للحوسبة المدرسية"، التي أقيمت الأحد.

هدفت المسابقة التي نظمتها كلية الهندسة بالتعاون مع إدارة الاستقطاب والقبول بالجامعة إلى التعريف بعلوم وهندسة الكمبيوتر وتمهيد الطريق لطلاب المدارس للتفوق في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وشهدت المسابقة مشاركة 14 مدرسة ضمن 5 فئات مختلفة.

وأشاد الدكتور فادي أحمد علول رئيس قسم علوم وهندسة الحاسوب بالاهتمام من قبل الطلبة المشاركين في المسابقة.

وفاز عن فئة "الملصق حول فوائد وسيئات الموبايل على الأطفال" فريق مدرسة الشارقة الأميركية الدولية وجاء بالمركز الثاني فريق مدرسة ميوا الدولية للبنات بالعين والمركز الثالث ذهب لفريق مدرسة المواكب للبنات في البرشاء بدبي.

وفاز عن فئة "العروض التوضيحية " مدرسة المواكب بالبرشاء بدبي وبالمركز الثاني مدرسة دبي الدولية بالقوز بدبي، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة المواكب بالقرهود بدبي أيضاً، وفي فئة "تطبيقات الموبايل" فاز بالمركز الأول فريق مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة، والمركز الثاني لمدرسة ليوا الدولية بنات بالعين، والمركز الثالث ذهب لمدرسة ليوا الدولية بنين بالعين.

وفي "فئة تطوير موقع إلكتروني" فاز بالمركز الأول فريق مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة، وبالمركز الثاني فازت مدرسة ليوا الدولية بنين بالعين، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدرسة انترناشينال كوميونيتي بأبوظبي، وفي فئة "البرمجة" فاز فريق مدرسة دبي الدولية بنين بالقوز بالمركز الأول، وجاءت مدرسة الدوحة بالشارقة في المركز الثاني، ومدرسة منارة الشارقة بالمركز الثالث.