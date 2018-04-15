حمد الكتبي: "طريق خورفكان" يسطر تاريخاً جديداً في الشارقة

الشارقة 24:

أشاد حمد بن حمودة الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير البنى التحتية وتسخير الموازنات لراحة المواطنين، مؤكداً أن افتتاح طريق الشارقة خورفكان يشكل أهم حدث في إمارة الشارقة كونه يربط الشارقة ببقعة غالية على قلوبنا وهي خورفكان التي نحمل لها المحبة والأشواق دوماً.

وأضاف الكتبي أن المتابع لمراحل إنشاء الطريق يستشعر عظمة هذا العمل الوطني الكبير الذي خطط له صاحب السمو حاكم الشارقة منذ أكثر من 14 عاماً ليكون حقيقة بتدشينه وسط حضور كبير من أبناء إمارة الشارقة وسعادتهم بما يمثله هذا الطريق من شريان لتدفق الحياة وترابطها بل وتكاملها بين الشارقة وخورفكان في طريق أشبه بالمعجزة التي أجزم المهندسون عدم إمكانية تحقيقها بسبب الجبال ووعرة المنطقة، إلا أن فكر ورؤية وإرادة صاحب السمو حاكم الشارقة كسرت التحدي وربطت المنطقتين وقربت المسافة.

وأعرب الكتبي عن سعادة أبناء وأهالي إمارة الشارقة بهذا الطريق الجديد الذي سيضاف في سجل إمارة الشارقة المذهب بحروف من نور، والذي يرتقي بالإنسان والمكان على حد سواء، لتكون أعمال ومبادرات حاكم الشارقة وما أعلنه في كلمته خلال الافتتاح من حرص على المواطن وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم والوصول إلى احتياجات المواطن في خورفكان، بمثابة الرسالة المليئة بالأشواق والحب لخورفكان، حتى أن سموه في كلمته، قال "لبيك خورفكان".