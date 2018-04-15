بلدية الشارقة تُلزم "المقاول" بإصلاح الأضرار الناتجة عن سقوط "الرافعة"

الشارقة 24:

ألزمت بلدية مدينة الشارقة المقاول المسؤول في حادثة وقوع الرافعة البرجية بمنطقة النهدة في الإمارة، بإصلاح الأضرار الواقعة في المباني المجاورة، وفي "الأنترلوك" بين الارتدادات بعد عمل التصريح اللازم لذلك، كما ألزمته بتقديم تقرير من طرف ثالث أو شركة متخصصة عن أسباب الحادث وتحديد المسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا النوع من الرافعات إذا ثبت وجود عيوب في تصنيعها.

وأكد المهندس يعقوب الزرعوني مدير إدارة الهندسة في بلدية مدينة الشارقة أن الرافعة برجية مرنة وتستعمل للمرة الأولى، كما يوجد تصريح لها صدر بتاريخ 20 مارس الماضي، وتأمين صادر من إحدى شركات التأمين لغاية 13/9/2019، فضلاً عن وجود شهادة مبدئية لفحص وسلامة تشغيل الرافعة صدر في الـ 20 من الشهر الماضي من شركة متخصصة.

وجاء الحادث بحسب مهندس الموقع وشهود العيان، بسبب أنه وأثناء سحب قضبان السواند الترابية انقلبت الرافعة وسقطت في الموقع وامتد سقوط أجزاء منها في منطقة الارتداد بين البنايتين المجاورتين، ما أدى إلى وفاة العامل مشغل الرافعة الذي كان موجوداً في الكابينة الخاصة بها، إضافة إلى اصطدام أجزاء منها بأحد عمال الشركة أثناء تواجده في منطقة الارتداد ما أدى لإصابته.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرحمن الجروان مدير إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة، أن آلية التفتيش على الرافعات البرجية، تتم عن طريق التقديم لمعاملة تصريح رافعة برجية جديدة لموقع قيد الإنشاء من قبل المراجع سواء كان المقاول أو الاستشاري، بعد إحضار المستندات المطلوبة ليتم التفتيش على الموقع من قبل مفتشي المناطق.