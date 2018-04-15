بلدية المدام تنضم إلى المساهمين في حملة "كلنا مسؤول"

الشارقة 24:

أكد سالم عاطن الكتبي نائب مدير بلدية المدام أن العمل الذي تؤديه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكل إخلاص وتفان يستحق من أبناء المجتمع الدعم والمساندة.

جاء ذلك خلال مشاركة موظفي بلدية المدام، الخميس، في حملة "كلنا مسؤول" خلال الزيارة التي قام بها فريق الحملة إلى البلدية إيماناً منهم بمبادئ المسؤولية المجتمعية ومساهمة في إنشاء المباني الجديدة للمدينة ذات الطاقة الاستيعابية الأكبر والمجهزة بأحدث التقنيات الصديقة للبيئة.

وأشاد الكتبي بالدور الريادي للخدمات الإنسانية في احتواء وتدريب ومساندة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تعليمهم ودمجهم في المجتمع، كما أشاد بالحملة التي أطلقتها المدينة لتوعية وتعزيز ثقافة الأفراد والمؤسسات بالمسؤولية المجتمعية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في تمويل مباني المدينة الجديدة.

من جانبها، أثنت سعادة منى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على مساهمة بلدية المدام المميزة في الحملة وأوضحت أن المباني الجديدة للمدينة ستقدم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت سعادة مدير المدينة أهمية التوعية بمبادئ المسؤولية المجتمعية وتكاتف الجهود في احتواء وتمكين ومناصرة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعليمهم بما يتماشى مع أفضل الطرق الحديثة، معربة عن رغبتها في استمرار التعاون بين المدينة وجميع مؤسسات المجتمع.