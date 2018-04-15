الشامسي يشكر سلطان القاسمي على دعمه المستمر لشرطة الشارقة

الشارقة 24:

توجه اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بالشكر والتقدير والامتنان، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على المكرمة السخية التي أمر بها سموه للعاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة من غير المواطنين بزيادة رواتبهم 10 % بأثر رجعي اعتباراً من بداية العام الجاري.

وقال اللواء الشامسي إن المكرمة تأتي في إطار دعم سموه المستمر لشرطة الشارقة، وحرصه على توفير العيش الكريم للعاملين بها وأفراد أسرهم، والذين يجددون العهد على المضي قدماً في بذل أقصى الجهود والطاقات التزاماً بتوجيهات سموه، وسعياً لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار دفعاً لمسيرة الخير والرخاء والتقدم تحت ظل قيادتهم الرشيدة.