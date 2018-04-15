العقيد بن نصار يفتتح دورة مبادرة "المدرب المحترف"

الشارقة 24:

في إطار الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى رفع كفاءة الضباط، وتنمية مهاراتهم، افتتح العقيد عبد الله إبراهيم بن نصار، مدير معهد تدريب الشرطة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اليوم الأحد، دورة مبادرة "المدرب المحترف"، بقاعة المعرفة بمعهد تدريب الشرطة.

وقال العقيد بن نصار، إن المبادرة هي دورة تدريبية وتأهيلية شاملة تستهدف 350 ضباطاً من رتبة نقيب إلى مقدم، وتستمر لمدة عامين، وذلك لاعتمادهم كمحاضرين ومدربين متميزين يتمتعون بالكفاءة ومهارات القيادة.

مضيفاً، أن الدورة تؤهل المنتسبين لكي يكونوا مدربين متميزين يتمتعون بمهاراتٍ فعالة في التواصل والتقييم والقياس، وإكساب المعارف والمهارات المختلفة، بالإضافة إلى تمكينه من ممارسة مهارات التدريب الفعّال، وتطبيق ذلك عملياً مع وضوح رؤية تدريبية على أسس علمية وبمعايير عالمية، ويكتسبون الاحترافية في مهارات العرض والإلقاء والخطابة، والتعامل مع وسائل الإعلام.