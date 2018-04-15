الزيودي يزور بنك بذور ومعشبة الشارقة

الشارقة 24 - وام:

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مبنى بنك بذور ومعشبة الشارقة في مدينة الذيد، وتعرف على مختبرات التقنيات الحيوية للنباتات الـ 9 التي يضمها البنك، واطلع على آلية عمل غرف حفظ بذور النباتات والغرف الأخرى الخاصة بتجفيفها.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع الأصيلة للبيئة المحلية حيوانية ونباتية يمثل أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الوزارة.

وأضاف أن بنك بذور ومعشبة الشارقة يعتبر معلماً بارزاً وإضافة نوعية لتحقيق هدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية أنواع البيئة المحلية من الاندثار من خلال ما يضمه من معامل التحاليل المتخصصة وما يوفره من أجواء وبيئات مثالية تمكن البذور والأعشاب من التكاثر والحفاظ على سلالتها تحت سقف واحد، مشيداً بالجهود العلمية والتنظيمية التي يبذلها القائمون على البنك والمعشبة لتحقيق الهدف العلمي والبيئي المرجو منه.

من جانبه، أشاد الدكتور عمرو عبد الحميد مدير أكاديمية الشارقة للبحوث بزيارة معالي وزير التغير المناخي والبيئة واطلاعه على آلية عمل بنك البذور والمعشبة الذي يعد خطوة هامة من خطى إمارة الشارقة وإسهاماتها العديدة في الحفاظ على البيئة وتطوير سبل الاستدامة فيها بما يواكب التوجهات والخطط العالمية عالية المستوى توافقاً مع جهود وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يبدي اهتماماً منقطع النظير بأدق التفاصيل البيئية ومن أمثلته تنفيذ هذا المشروع الذي وصلت تكلفته وتجهيزاته حتى الآن إلى أكثر من 28 مليون درهم.

وأضاف أن الأبحاث والتجارب والتحاليل المختبرية في البنك من شأنها تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الأكاديمية عبر استخدام نتائجها وطرقها كأداة في إثراء الأبحاث المتصلة بهذه المواضيع.

من جانبه، قال الدكتور ديفيد آبلين مدير بنك بذور ومعشبة الشارقة إن فريق الباحثين العاملين قد قام باكتشافات نباتية جديدة بالدولة حيث سجل 9 أنواع نباتية لأول مرة، واكتشف حوالي 44 نوعاً نباتياً نادراً.

وأضاف أنه تم تجميع 981 عينة بذور من 430 نوعاً نباتياً منها 45 نوعاً نادراً وتمثل مجتمعة 62 عائلة نباتية أما بالنسبة إلى مجال المعشبة فقد تم تجميع 4000 عينة من مختلف مناخات وبيئات إمارة الشارقة المتنوعة وجميع العينات بالمعشبة يتم تجفيفها وحفظها طبقاً لأحدث الطرق العلمية، كما تحتوي قاعدة بيانات المعشبة على جميع المعلومات المتوفرة عن كل عينة والتي تعتبر مصدراً أساسياً هاماً للأبحاث وإعداد الكتب التي تحتوي على الأنواع النباتية للمنطقة.