عبد الله السبوسي: أحلام الناس باتت واقعاً بفضل مكارم حاكم الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

رفع عبد الله خليفة السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أسمى عبارات الشكر والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تفضله باعتماد مشاريع تطوير المنطقة الشرقية وافتتاح الأنفاق الخمسة، التي تربط شيص بخورفكان و"استراحة سد الرفيصة" و"جسر دفتا"، ضمن مشروع طريق الشارقة - خورفكان، وتدشين أطول نفق جبلي في الشرق الأوسط.

وأضاف السبوسي لـ "الشارقة 24": نهنئ إخواننا أهالي خورفكان وما جاورها من مناطق على تلك المكارم السخية، فما هي إلا وعــــود قطعهـــــا سموه على نفسه، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وتلك المناطق بصفة خاصة وها هي قد تحققت الأحـــــلام على أرض الواقـــــــع، فجزى الله صاحب السمو حاكم الشارقة خير الجزاء.

وتابع: تتوالى المفاجآت السارة التي ترسم الفرحة في قلوب أهالي تلك المناطق قبل وجوههم، حيث تساهم تلك المكرمة في ترجمة رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالإنسان قبل المكان، كما ستحول تلك المكارم المدينة إلى وجهة سياحية مهمة، وتضفي لمسة جمالية على جوانب المشروع العملاق، عن طريق استغلال الجماليات البيئية والطبيعة داخل الجبال والسهول، فقد وجه سموه بإقامة متنزهات واستراحات على امتداد الطريق، ما يعود بالنفع والسعادة على الناس، وهذا ما يطمح له سموه بتلبية كل احتياجات ومتطلبات أولاده من مواطني الشارقة، وتسهيل الحياة على سكان تلك المناطق في التنقل بين مدن الإمارة وتوفير الوقت والجهد والمال، حيث يعد طريق خورفكان الشارقة الجديد من أضخم المشاريع التنموية في المنطقة، وأصبحت خورفكان الآن أكثر قرباً للشارقة.

واختتم قائلاً: لا يسعنا إلا أن نشكر صاحب السمو حاكم الشارقة من كل قلوبنا على مكارمه التي لا تنتهي والتي ترسم السعادة والراحة على كل من تطأ قدماه أرض إمارة الشارقة؛ وكان آخرها توجيهات سموه برفع رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، بعدما شملت ذات المنحة الموظفين المواطنين بحكومة الشارقة لتكتمل فرحة الجميع بالمنحة، ويطمئن سموه على توفير الاستقرار وتأمين الحياة ومتطلباتها لكافة أبنائه، حفظ الله سموه ووفقه لخدمة البلاد والعباد.