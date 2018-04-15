منطاد "ضمير الاتحاد" يجوب سماء ليتوانيا يوليو القادم

الشارقة 24:



يشارك منطاد "ضمير الاتحاد" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مهرجان ليتوانيا الدولي للمناطيد، الذي يقام خلال الفترة من 4 حتى 9 من يوليو القادم بمشاركة أوروبية ودولية واسعة حيث يتم تحليق 100 منطاد أوروبي ودولي.



وقال الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات: إن الفريق تلقى دعوة رسمية للمشاركة بمنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة في مهرجان ليتوانيا، الذي يعتبر من أكبر المهرجانات العالمية للمناطيد في أوروبا لهذا العام بناءً على النجاح الكبير الذي حققه منطاد سموه خلال المشاركات السابقة والتي نال من خلالها الفريق التقدير والإعجاب الكبير من الجمهور الأوروبي.



كما تأتي مشاركة منطاد الإمارات في ليتوانيا وهي الثانية من نوعها ضمن سلسلة المشاركات الأوروبية بعد النجاح الكبير لمشاركة منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".



وأوضح المنصوري أن المشاركة المقبلة يتخللها الطيران بارتفاعات عالية يفوق التحلق الاعتيادي والذي يتطلب مهارة عالية ودقة وذلك لكثرة عدد المناطيد والذي يصل عددهم إلى 100 منطاد.



وثمن عبد الرحمن نقي المستشار الإعلامي لفريق منطاد الإمارات جهود المساهمين في إنجاح المشاركات المحلية والجولة الدولية لمنطاد "ضمير الاتحاد" خاصة جهود القائمين في الجامعة القاسمية بالشارقة والتي أبرزت إنجازات صاحب السمو حاكم الشارقة التي ترتقى بالوطن والمواطن.