باسم النقبي: البكالوريوس التطبيقي يرسخ المعلومة ويصقل المهارات

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أشار الرائد الدكتور باسم النقبي رئيس قسم التطبيقات الشرطية، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد صباح اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية، للإعلان عن تفاصيل أكثر حول اعتماد برنامج البكالوريوس التطبيقي في العلوم الشرطية من قبل الهيئة الوطنية للمؤهلات.



وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال الرائد الدكتور باسم النقبي رئيس قسم التطبيقات الشرطية: "إن طلبة الأكاديمية يتلقون حالياً تدريبات عملية صيفية في مختلف إدارات ومراكز الشرطة، وبرنامج البكالوريوس الجديد ينتقل بهذا التطبيق العملي إلى برنامج أكاديمي وشهادة دراسية علمية تتضمن ساعات معتمدة، وسيتم تكريم الحاصل على المركز الأول في هذا البرنامج في نهاية الدراسة بالأكاديمية.



وأضاف النقبي، قائلاً: الجانب التطبيقي يرسخ المعلومة ويصقل مهارات الطلاب، متمنياً التوفيق في تنفيذ هذا البرنامج بعدد الساعات المعتمدة والمطلوب تنفيذها.