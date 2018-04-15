تعاون بين "التغير المناخي" و"الشارقة للبيئة"

الشارقة 24 – وام:



وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة الشارقة للبيئة "بيئة"، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تتبنى أهدافاً عدة ذات علاقة مباشرة بالبيئة والتنمية الخضراء.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسعادة ثابت سالم عبيد الطريفي نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الشارقة للبيئة، في مقر الوزارة بدبي.

وتستهدف المذكرة المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات وبالأخص مؤشري كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة /معدل الإنتاج الفردي اليومي بالكيلو جرام/، ونسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة.



وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "إن مذكرة التفاهم مع شركة (بيئة) تأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، وفي إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البيئي من القطاعين الحكومي والخاص".



وأضاف معاليه: "أننا نهدف إلى توحيد الجهود المشتركة لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تتبنى أهدافاً عدة ذات علاقة مباشرة بالبيئة والتنمية الخضراء كتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، من خلال الإدارة المتكاملة للنفايات"، مشيراً إلى أن المذكرة تشكل أساساً للتعاون المشترك بين الوزارة والشركة للعمل على وضع خطط ومبادرات تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى نتائج المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات".



من جهته، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الشارقة للبيئة ومدير عام بلدية مدينة الشارقة حرص الشركة على التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يخدم توجهات إمارة الشارقة، حيث يعتبر تعزيز التعاون مع هذه الجهات أحد وسائل تحقيق هذا الهدف لتقديم أفضل الخدمات والممارسات في مختلف المجالات التي تقوم بها الشركة خصوصاً دورها في الحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة كما أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال إعادة التدوير والتخلص من النفايات من أجل الحفاظ على البيئة التي توليها جل اهتمامها".



ووصف الطريفي التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة بالمثمر ويحقق التطلعات من خلال الاستفادة مما تقدمه في تنفيذ استراتيجية الدولة وتحقيق رؤيتها والجهود التي تبذلها في مجال الحفاظ على البيئة وتنفيذ المهام الموكلة لها على الوجه الأمثل بتميز وإتقان.



وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة بعقد اجتماعات منتظمة مع شركة "بيئة" لمناقشة سير العمل ومدى دقة البيانات وجودتها ومتابعة المبادرات والخطط المستقبلية لإمارة الشارقة، لضمان تحقيق المؤشرات الوطنية وإنشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالنفايات على مستوى الدولة وتنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية تهدف لنقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال إدارة النفايات، والعمل على تهيئة فرص جديدة لأنواع أخرى من التعاون بين الطرفين.



كما تلتزم شركة "بيئة" بموجب المذكرة وبالتعاون مع الوزارة على تحقيق المستهدفات السنوية للمؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات في إمارة الشارقة، والتي تهدف إلى خفض معدل كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة في الامارة من 1.3 كجم للفرد يومياً في العام الجاري إلى 1.1 كجم بحلول العام 2021، وأن ترتفع نسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة في الامارة من 60 % حالياً إلى 76 % بحلول 2021.



واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة يمثلها أعضاء من إدارة الطرفين لتولي تنفيذ هذه المذكرة وتسهيل التعاون المشترك بينهما وتنسيق الإجراءات وتبسيطها.