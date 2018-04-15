كهرباء الشارقة تناشد المشتركين التأكد من سلامة الأختام قبل مايو

الشارقة 24:



أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إطلاق حملة بداية من شهر مايو المقبل للتفتيش والكشف عن العبث أو إزالة الأختام الرصاصية لعدادات الكهرباء والمياه والغاز وذلك في إطار إجراءات الأمن والسلامة وضمان القراءات السليمة للعدادات وتجنب الغرامات المالية.



وتناشد الهيئة جميع المشتركين في إمارة الشارقة بالتأكد من سلامة الأختام الرصاصية الموجودة على العدادات قبل الموعد المحدد وإخطار قسم العدادات بالهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا يتعرض المخالفون لأية غرامات مالية وفقاً لإجراءات ونظم العمل حيث سيتم تفعيل تحصيل غرامة على العبث وإزالة الأختام الرصاصية للعدادات اعتباراً من بداية شهر مايو 2018.



وأكد ياسر شيري أحمد مدير مكتب العدادات، أن الحملة التي ستطلقها الهيئة تهدف لتوفير الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان القراءات السليمة للعدادات وتجنب العبث بها مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية ستشمل كافة مناطق إمارة الشارقة التجارية والصناعية والسكنية.



وأوضح مدير مكتب العدادات، أنه تم تدريب فرق عمل متخصصة للقيام بالحملات التفتيشية، مضيفاً أن التلاعب بالعدادات وإزالة أختامها يعد تعدياً على مرفق عام، ويطبق عليه نظام حماية المرافق العامة وفقاً للائحة القواعد المنظمة لاستخدامات العدادات للمنشآت، والهيئة معنية بتطبيق هذه القواعد والتحقق من انطباقها فعلياً، وتهيب الهيئة بالمشتركين التعاون معها للحفاظ على العدادات وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة وجودة.



وأشار شيري، إلى أن الهيئة لديها أكثر من 450 ألف عداد وتم تركيب أكثر من 50 ألف عداد ذكي وتنفذ الهيئة خطة لاستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية بمعدل يترامح بين 400 إلى 600 عداد يومياً في المناطق السكنية والتجارية والصناعية وأي عدادات جديدة سيتم تركيبها ستكون عدادات ذكية تتم مراقبتها لحظياً والتعرف على أي عبث أو عطل للعدادات.