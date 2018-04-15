يوسف السويجي: مكرمات حاكم الشارقة تعكس حرصه على الارتقاء بالإنسان

الشارقة 24:



ثمن سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، بنسبة 10% بأثر رجعي من شهر يناير، فضلاً عن دفع قيمة الإيجار السنوي للمواطنين القاطنين في منازل أو شقق إيجار في منطقة خورفكان والبالغ عددهم 300 من المستحقين لمنح من حكومة الشارقة، وذلك حتى استلام منازلهم من الحكومة.



وأكد رئيس هيئة الطرق والمواصلات، أن كافة مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، تنبع من حرص سموه المستمر والدائم على الارتقاء بالإنسان و تحقيق الاستقرار المعنوي والمادي وتسهيل حياة كل من يقطن على أرض الشارقة التي باتت وجهة للسعادة، فمع بداية عام زايد الخير سطعت بشائر جديدة لسعادة مواطني الإمارة الباسمة بفضل قيادة وتوجيهات سموه، عندما أمر بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من المواطنين بقيمة 600 مليون درهم، فأثلج الصدور وأسعد القلوب، كما وجه سموه بزيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المساعدات السكنية بحكومة الشارقة، من 650 ألفاً إلى 800 ألف درهم لكل الدفعات القادمة، بفئتيها القرض والمنحة، ولأنه يفكر في الجميع ولا يغفل أحداً، ووجه سموه أيضاً دائرة الخدمات الاجتماعية بزيادة الإعانة لمستحقيها بنسبة 100%، وفي يوم حمل كل صور البهجة والفخر بافتتاح آخر أنفاق طريق الشارقة-خورفكان، أعلن سموه عن مكرمات وبشائر جديدة لموظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين بزيادة رواتبهم، وتحمل النفقات الإيجارية لعدد من الأسر المواطنة، في خورفكان.



وأشار السويجي، أن كل هذه المكرمات والمبادرات تمثل حافزاً ودافعاً قوياً لجميع أبناء الشارقة وكل سكانها لبذل مزيداً من الجهد والعطاء للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها الشارقة، ومن ثم المساهمة في رفعة دولة الإمارات.