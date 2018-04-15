شاطئ الحمرية يتخلص من بقايا الزيت

الشارقة 24:



قامت بلدية الحمرية طوال يوم أمس السبت، باستنفار كافة جهودها لإزالة بقايا الزيت المتقطعة على شاطئ الحمرية والسيطرة عليها والتي تراكمت بفعل الأمواج والرياح على الشاطئ.



وباشرت البلدية من خلال كافة كوادرها ومختلف قطاعاتها بإزالة بقايا الزيت المتقطعة على شاطئ الحمرية بالتنسيق مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" وشرطة الحمرية في تنظيف الشاطئ ليكون مهيأ لمرتاديه ومحافظاً على الصحة.



وأوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أنه ومع وصول بقع الزيت على الشاطئ قامت البلدية ومن خلال كوادرها باتخاذ اللازم وفق الخطط الموضوعة والتي تدرب عليها موظفي البلدية مسبقاً للتعامل مع تلك البقع بعد تطويقها ومن ثم العمل على إزالتها وفق أفض معايير السلامة.



وأشار الشامسي، إلى أن البلدية قامت بإزالة تلك البقع الزيتية وجمعها ثم تنظيف الشاطئ من أية عوالق أخرى ليكون نظيفاً وآمناً للاستخدام من خلال الجمهور والمرتادين.



وأشاد مدير بلدية الحمرية، بجهود كوادر البلدية وقطاعاتها والجهات التي تم التواصل معها لتطويق تلك البقع التي وصلت إلى الشاطئ جراء العوامل المناخية، مؤكداً أن شاطئ الحمرية يمثل بيئة صحية وجاذبة للأسر والعوامل.