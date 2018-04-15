"أراد" تطلق "إيست فيليدج" في "الجادة" بالشارقة

الشارقة 24 - وام:



أطلقت شركة "أراد"، المتخصصة في تطوير المشاريع العقارية العصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، "إيست فيليدج" وجهة السكن الجديدة والمبتكرة والتي تستهدف جيل الشباب في مشروع الشركة الرئيسي "الجادة" في إمارة الشارقة.



وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة أراد، الحرص على إيجاد وجهة عصرية جديدة تتيح لهم المجال لإطلاق العنان لإبداعات الشباب الخلاقة وهذا ما نأمل تحقيقه عبر إطلاق "إيست فيليدج" التي ستكون بمثابة انطلاقة قوية لهم نحو غد أفضل.



من جانبه، أكد سمو الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود نائب رئيس مجلس إدارة أراد، سعي المشروع إلى إيجاد مجتمع حضري متكامل يوفر نوعية حياة مميزة ويقدر البيئة المحيطة في الوقت ذاته.



وستضم "إيست فيليدج" 15 مبنى في كل منها 150 وحدة سكنية تقريباً، وسيتم إطلاق المشروع رسمياً خلال فعاليات سيتي سكيب أبوظبي، خلال الفترة من 17 حتى 19 إبريل الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.