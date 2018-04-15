ثابت الطريفي: مكرمة حاكم الشارقة تعزز الولاء الوظيفي

الشارقة 24:



أشاد سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة بمكرمة حاكم الشارقة بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، وقال: "أتشرف بإسمي وبالنيابة عن جميع الموظفين من غير المواطنين ببلدية مدينة الشارقة بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على مكرمته بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين بنسبة 10%، اعتباراً من شهر يناير الماضي، استشعاراً من سموه بأهمية توفير الحياة الكريمة لجميع موظفي حكومة الشارقة من المواطنين وغير المواطنين، وهذا إن دل فإنما يدل على أن مكرمات سلطان الخير تعم الجميع وتشمل جميع الكوادر العاملة بحكومة الشارقة".



وأكد الطريفي: "أن سمو الحاكم حريص أشد الحرص على الاستقرار الاجتماعي والأسري للموظفين غير المواطنين بحكومة الشارقة، وتوفير كافة حاجاتهم المعيشية ليهيئ لهم مقومات العيش الكريم، مما يحفزهم على مواصلة العمل والإنتاج يداً بيد مع إخوانهم المواطنين، ويعزز من ولائهم الوظيفي داخل مؤسساتهم الحكومية".



وتابع: "أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة على أبنائه من الموظفين غير المواطنين تجعلنا نشعر جميعاً بالمزيد من المسؤولية تجاه عملنا وتستنفر هممنا لتقديم أقصى ما في وسعنا من جهد وعطاء بكل تفان وإخلاص لخدمة إمارتنا الباسمة، إمارة الخير والبذل والعطاء".



وقال: "إن هذه المكارم المتتابعة من سموه لأبنائه من موظفي حكومة الشارقة لهي خير دافع لهم على الاستمرار بعزيمة صادقة في أداء وظائفهم ومهام عملهم على أحسن وجه، والعمل بجد وإخلاص على تقديم أرقى الخدمات الحكومية التي تحقق الرضا والسعادة لجميع المتعاملين مع الدوائر الحكومية بالإمارة، تنفيذاً لتوجيهات سموه الكريمة بضرورة تقديم خدمات راقية لجميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين وزوار".