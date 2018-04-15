"خيرية الشارقة" تنظم الثلاثاء العرس الخيري الخامس

الشارقة 24:



برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، يقام الثلاثاء المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، العرس الجماعي الخامس الذي تنظمه جمعية الشارقة الخيرية، حيث سيتم تزويج 61 عريساً في هذا الحفل البهيج، من مواطني الدولة والمقيمين من غير المقتدرين على الإيفاء بنفقات الزواج، ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على مساعدات صندوق الزواج.



وقال سعادة عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية: "بكل البهجة والفرح نلتقي مجدداً هنا في هذا العرس الجماعي الذي تنظمه وتشرف عليه وتنفذه جمعية الشارقة الخيرية، كما هو عهدها في السنوات السابقة، إذ تسجل في رصيدها ورصيدكم فعلاً إنسانياً واجتماعياً عظيماً".



وتابع الدخان: "اليوم نصل إلى العرس الجماعي الخامس لنحتفل معكم وبكم في تزويج 61 عريساً، من الشباب من مواطني الدولة والمقيمين من غير المقتدرين على الإيفاء بنفقات الزواج، ولا تنطبق عليهم شروط الحصول على مساعدات صندوق الزواج، ونشارككم فرحتكم وبهجتكم في طريق تحقيق أحلامكم من أجل ديمومة العمل والبناء، فمشروع العرس الجماعي من المشاريع الحيوية التي تفتخر الجمعية بتنفيذها على مدار العام داخل الدولة وخارجها".



وأضاف: "كل التهاني والتبريكات نزفها لكم في هذا العرس الجماعي الذي ننظمه هذا العام كما في أعوام سابقة، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، ما يزيد من فرحتنا وبهجتنا".