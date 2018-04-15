راشد المحيان: مكارم حاكم الشارقة ترفد التعليم

الشارقة 24:



أشاد راشد عبد الله المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، بتوجيهات ومكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير مختلف البنى الخدمية والتي تمثلت في افتتاح طريق الشارقة خورفكان، ورفع رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين.



وأكد المحيان أن مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى ينظر بعين الفخر والاعتزاز لتلك المبادرات والمكارم من حاكم الشارقة، والتي تنعكس على تنمية روافد التعليم من خلال توفير خدمات الطرق وتحقيق الاستقرار للأسر المقيمة.



وأشار إلى كلمة صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح طريق الشارقة خورفكان وعطاياه التي أسعدت المجتمع وأشعرت الجميع بالفخر، لما يسعى إليه سموه من توفير الحياة الكريمة وتطوير البنى الخدمية وتسخير المال من أجل راحة المواطن والمقيم على أرض إمارة الشارقة.



ولفت المحيان في هذا السياق إلى أهمية بلورة رؤية وأعمال مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات وفق ما تحققه دولة الإمارات من ابتكار وتطور وتقدم في جميع المجالات، واصفاً النهضة التنموية في دولة الإمارات عامة وإمارة الشارقة خاصة بأنها في تطور مستمر.