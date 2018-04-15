"اجتماعية الشارقة" تكرم 50 موظفاً ضمن "جائزة التميز"

الشارقة 24:



احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية بتكريم موظفيها المتميزين خلال حفل "جائزة دائرة الخدمات الاجتماعية للتميز" التي أطلقتها الدائرة في نسختها الأولى، في قاعة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بحضور سعادة عفاف المري رئيس الدائرة، والقيادات العليا بالدائرة والمدراء وعدد من الموظفين، وكذلك فريق لجنة التقييم التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة.



وتم خلال الحفل تكريم عدداً من الفئات والتي تمثلت في فئة الإدارة المتميزة، والدار المتميزة، والفرع المتميز، كما تم تكريم فئة الموظف المتميز والمتعاون المتميز والجندي المجهول، وكذلك فئة الفريق المتميز والمشروع المتميز والرابطة المتميزة، بالإضافة إلى الموظفين أصحاب الولاء المؤسسي والذين تجاز استمراريتهم مع الدائرة 30 عاماً، إلى جانب تكريم الموظفين من حملة الشهادات العليا والبالغ عددهم نحو 11 موظفاً.



وقالت سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، خلال كلمتها الافتتاحية: أطلقنا "جائزة التميز" في دورتها الأولى، للارتقاء بمستوى الأداء بين الإدارات والأفرع والموظفين، من أجل تعزيز الإنتاجية، فضلاً عن تحفيز مواردنا البشرية ليكونوا أكثر تميزاً وابتكاراً وعطاءً، مضيفة إلى أن مثل هذه الفعاليات التحفيزية سينعكس مردودها بشكل إيجابي على تحقيق نتائج ونجاحات سواء على مستوى الإدارات أو الأفرع ودور الرعاية.



ولفتت إلى أننا نسعى من ذلك الهدف إلى ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنفيذ توجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، الذي يصب جل اهتمامه في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في العمل المؤسسي.



وأضافت المري، نحن على ثقة في أن تساهم هذه الجائزة في تعزيز ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وتطوير الأداء بين كافة الموظفين على مختلف درجاتهم الوظيفية، وتشعل التنافس الحميد فيما بينهم، مضيفة أن التنافس والسعي للتفوق أداة مثلى للارتقاء بجودة الأداء وتعزيز الإنتاجية وتحفيز مواردنا البشرية ليكونوا أكثر تميزاً وابتكاراً وعطاءً.



وأعربت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التقييم المكون من فريق تابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة على جهودهم وحرصهم في القيام بمهمة التقييم من أولها إلى آخرها، كما ثمنت تعاون إدارة مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على إتاحة المجال لعقد الفعالية لديهم.



وبدورها قالت خلود النعيمي مدير إدارة الأداء المؤسسي بالدائرة، تعد هذه الجائزة التي أطلقتها الدائرة بتوجيه من سعادة عفاف المري، وأن الهدف الرئيسي من إطلاقها هو نشر ثقافة التميز والابتكار والإبداع، وبما يسهم في دعم العمل المؤسسي والإداري من خلال الكفاءة التي تنعكس في تنمية وتطوير مستويات الأداء بالدائرة.



وأضافت النعيمي، أنه تم تكريم 50 موظفاً متميزاً لمختلف الفئات البالغ عددها 13 فئة بالإضافة إلى الموظفين أصحاب الولاء المؤسسي، وكذلك الموظفين من حملة الشهادات العليا، مثمنة فريق لجنة التقييم التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث أن الدائرة ارتأت أن تكون لجنة التقييم من خارج فريق الدائرة للحفاظ على عنصر الشفافية وقوة المنافسة.