في مريجيب الفهود

وفد الشارقة الخيرية يزور مخيم "الهلال" بالأردن

  • الأحد 15, أبريل 2018 في 1:42 ص
  • خلال زيارة وفد جمعية الشارقة الخيرية لمخيم مريجيب الفهود بالأردن
    خلال زيارة وفد جمعية الشارقة الخيرية لمخيم مريجيب الفهود بالأردن
تفقد وفد من جمعية الشارقة الخيرية، مخيم الهلال الأحمر الإماراتي الأردني، بمريجيب الفهود، بالأردن، وتعرف خلال جولة بالمخيم، على أحوال العائلات القاطنة، واحتياجاتها.
الشارقة 24 – وام:
 
زار وفد من جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع وكفالة الأيتام بها، مخيم الهلال الأحمر الإماراتي الأردني، بمريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية.
 
وكان سعادة محمد مبارك المنصوري، مدير المخيم، في استقبال الوفد الذي بدأ زيارته بالاستماع إلى عرض توضيحي مبسط ،عن الخدمات التي يقدمها المخيم للاجئين السوريين.
 
وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين الجمعية ومخيم الهلال الأحمر الإماراتي الأردني، في مجال تعزيز وتطوير الخدمات، واحتياجات اللاجئين السورين المقيمين بالمخيم، إلى جانب تقديم المساعدات التي تفيد المخيم مستقبلاً.
 
وفي ختام الزيارة اصطحب مدير المخيم الوفد، في جولة تفقدية تعرف خلالها على أحوال العائلات القاطنة بالمخيم، واحتياجاتها.