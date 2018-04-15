وفد الشارقة الخيرية يزور مخيم "الهلال" بالأردن

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من جمعية الشارقة الخيرية، برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع وكفالة الأيتام بها، مخيم الهلال الأحمر الإماراتي الأردني، بمريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وكان سعادة محمد مبارك المنصوري، مدير المخيم، في استقبال الوفد الذي بدأ زيارته بالاستماع إلى عرض توضيحي مبسط ،عن الخدمات التي يقدمها المخيم للاجئين السوريين.

وتهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون والشراكة بين الجمعية ومخيم الهلال الأحمر الإماراتي الأردني، في مجال تعزيز وتطوير الخدمات، واحتياجات اللاجئين السورين المقيمين بالمخيم، إلى جانب تقديم المساعدات التي تفيد المخيم مستقبلاً.

وفي ختام الزيارة اصطحب مدير المخيم الوفد، في جولة تفقدية تعرف خلالها على أحوال العائلات القاطنة بالمخيم، واحتياجاتها.